https://ria.ru/20220913/gladkov-1816357142.html

Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться

Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться - РИА Новости, 13.09.2022

Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оставшихся жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T00:37

2022-09-13T00:37

2022-09-13T00:37

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оставшихся жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться.Ранее Гладков сообщил об обстреле приграничного села Логачевка в Валуйском районе, где погибла гражданка Украины, еще 4 человека получили ранения. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов позже сообщил, что власти организовали эвакуацию жителей Логачевки.Он уточнил, что обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, добровольные народные дружины, правоохранительные органы и пограничники. По словам губернатора, в селах остаются еще 70 жителей, остальных весной эвакуировали в гостиницы Белгорода.Из-за обстрелов в приграничных с Украиной районов и самого города Белгорода погибло уже девять человек. В селах Журавлевка и Нехотеевка действует режим ЧС с 23 марта.

https://ria.ru/20220911/otklyuchenie-1816053180.html

белгород

белгородская область

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Максим Горбачев

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область