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Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться - РИА Новости, 13.09.2022
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Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться
Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться - РИА Новости, 13.09.2022
Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оставшихся жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T00:37
2022-09-13T00:37
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оставшихся жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться.Ранее Гладков сообщил об обстреле приграничного села Логачевка в Валуйском районе, где погибла гражданка Украины, еще 4 человека получили ранения. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов позже сообщил, что власти организовали эвакуацию жителей Логачевки.Он уточнил, что обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, добровольные народные дружины, правоохранительные органы и пограничники. По словам губернатора, в селах остаются еще 70 жителей, остальных весной эвакуировали в гостиницы Белгорода.Из-за обстрелов в приграничных с Украиной районов и самого города Белгорода погибло уже девять человек. В селах Журавлевка и Нехотеевка действует режим ЧС с 23 марта.
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
00:37 13.09.2022
 
Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться

Белгородский губернатор Гладков попросил жителей Журавлевки и Нехотеевки эвакуироваться

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оставшихся жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться.
Ранее Гладков сообщил об обстреле приграничного села Логачевка в Валуйском районе, где погибла гражданка Украины, еще 4 человека получили ранения. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов позже сообщил, что власти организовали эвакуацию жителей Логачевки.
"Встретился с жителями. Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, добровольные народные дружины, правоохранительные органы и пограничники. По словам губернатора, в селах остаются еще 70 жителей, остальных весной эвакуировали в гостиницы Белгорода.
Из-за обстрелов в приграничных с Украиной районов и самого города Белгорода погибло уже девять человек. В селах Журавлевка и Нехотеевка действует режим ЧС с 23 марта.
Белгород - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородская область
 
 
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