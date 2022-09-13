Гладков попросил жителей двух приграничных сел эвакуироваться
Белгородский губернатор Гладков попросил жителей Журавлевки и Нехотеевки эвакуироваться
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил оставшихся жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться.
Ранее Гладков сообщил об обстреле приграничного села Логачевка в Валуйском районе, где погибла гражданка Украины, еще 4 человека получили ранения. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов позже сообщил, что власти организовали эвакуацию жителей Логачевки.
"Встретился с жителями. Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, добровольные народные дружины, правоохранительные органы и пограничники. По словам губернатора, в селах остаются еще 70 жителей, остальных весной эвакуировали в гостиницы Белгорода.
Из-за обстрелов в приграничных с Украиной районов и самого города Белгорода погибло уже девять человек. В селах Журавлевка и Нехотеевка действует режим ЧС с 23 марта.
11 сентября, 21:06Мэр Белгорода назвал причину отключения электроэнергии в городе