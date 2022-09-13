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В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников - РИА Новости, 13.09.2022
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В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников
В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников - РИА Новости, 13.09.2022
В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников
МВД Сербии запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" антиглобалистов в Белграде. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:46
2022-09-13T18:46
александр вулин
патриарх сербский порфирий
александр вучич
сербия
белград (город)
сербская православная церковь
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БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. МВД Сербии запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" антиглобалистов в Белграде."После проведенной оценки безопасности установлено, что существуют большие риски, что безопасность участников обоих шествий на заявленных маршрутов окажется под угрозой. Учитывая, что согласно заявкам оба мероприятия должны были быть проведены в непосредственной близости, одно в рамках манифестации EuroPride-2022, а второе организовано гражданами, чьи взгляды противоположны позиции членов ЛГБТ-популяции… заключено, что существует опасность нападений и столкновений, насильственных действий, уничтожения имущества и других нарушений общественного порядка в больших размерах", - заявило министерство внутренних дел Сербии.Ведомство также цитирует заявление главы МВД Александра Вулина, который подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации и при напряженности в регионе "бессмысленные конфликты на улицах Белграда осложнили бы позицию нашей страны, поставили под угрозу безопасность участников шествий и других граждан".В Белграде в воскресенье состоялось третье массовое шествие в защиту традиционных ценностей и семьи. Тысячи граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма святого Саввы. Многие родители взяли детей, во главе колонны ехали байкеры, с гражданами шли представители православного духовенства. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но и не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что МВД отменит проведение в Белграде намеченного в период с 12 по 18 сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и опасности беспорядков. Организаторы EuroPride заявляли, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия в рамках EuroPride правильным. В Белграде 14 и 28 августа прошли первый и второй многотысячные крестные ходы в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля EuroPride.
https://ria.ru/20220911/shestvie-1816047751.html
https://ria.ru/20220910/serbiya-1815831599.html
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александр вулин, патриарх сербский порфирий, александр вучич, сербия, белград (город), сербская православная церковь
Александр Вулин, Патриарх Сербский Порфирий, Александр Вучич, Сербия, Белград (город), Сербская православная церковь
18:46 13.09.2022
 
В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников

МВД Сербии запретило гей-парад и "семейное шествие" его противников 17 сентября

© Fotolia / Andrey ShevchenkoГород Белград, Сербия
Город Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Город Белград, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. МВД Сербии запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" антиглобалистов в Белграде.
"После проведенной оценки безопасности установлено, что существуют большие риски, что безопасность участников обоих шествий на заявленных маршрутов окажется под угрозой. Учитывая, что согласно заявкам оба мероприятия должны были быть проведены в непосредственной близости, одно в рамках манифестации EuroPride-2022, а второе организовано гражданами, чьи взгляды противоположны позиции членов ЛГБТ-популяции… заключено, что существует опасность нападений и столкновений, насильственных действий, уничтожения имущества и других нарушений общественного порядка в больших размерах", - заявило министерство внутренних дел Сербии.
Массовое шествие в защиту традиционных ценностей в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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В Белграде прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей
Ведомство также цитирует заявление главы МВД Александра Вулина, который подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации и при напряженности в регионе "бессмысленные конфликты на улицах Белграда осложнили бы позицию нашей страны, поставили под угрозу безопасность участников шествий и других граждан".
В Белграде в воскресенье состоялось третье массовое шествие в защиту традиционных ценностей и семьи. Тысячи граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма святого Саввы. Многие родители взяли детей, во главе колонны ехали байкеры, с гражданами шли представители православного духовенства. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но и не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что МВД отменит проведение в Белграде намеченного в период с 12 по 18 сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и опасности беспорядков. Организаторы EuroPride заявляли, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия в рамках EuroPride правильным. В Белграде 14 и 28 августа прошли первый и второй многотысячные крестные ходы в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля EuroPride.
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Вучич назвал причину запрета гей-парада в Белграде
 
Александр ВулинПатриарх Сербский ПорфирийАлександр ВучичСербияБелград (город)Сербская православная церковь
 
 
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