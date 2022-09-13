В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников
МВД Сербии запретило гей-парад и "семейное шествие" его противников 17 сентября
Город Белград, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. МВД Сербии запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" антиглобалистов в Белграде.
"После проведенной оценки безопасности установлено, что существуют большие риски, что безопасность участников обоих шествий на заявленных маршрутов окажется под угрозой. Учитывая, что согласно заявкам оба мероприятия должны были быть проведены в непосредственной близости, одно в рамках манифестации EuroPride-2022, а второе организовано гражданами, чьи взгляды противоположны позиции членов ЛГБТ-популяции… заключено, что существует опасность нападений и столкновений, насильственных действий, уничтожения имущества и других нарушений общественного порядка в больших размерах", - заявило министерство внутренних дел Сербии.
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Ведомство также цитирует заявление главы МВД Александра Вулина, который подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации и при напряженности в регионе "бессмысленные конфликты на улицах Белграда осложнили бы позицию нашей страны, поставили под угрозу безопасность участников шествий и других граждан".
В Белграде в воскресенье состоялось третье массовое шествие в защиту традиционных ценностей и семьи. Тысячи граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма святого Саввы. Многие родители взяли детей, во главе колонны ехали байкеры, с гражданами шли представители православного духовенства. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но и не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что МВД отменит проведение в Белграде намеченного в период с 12 по 18 сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и опасности беспорядков. Организаторы EuroPride заявляли, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия в рамках EuroPride правильным. В Белграде 14 и 28 августа прошли первый и второй многотысячные крестные ходы в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля EuroPride.
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