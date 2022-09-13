https://ria.ru/20220913/gey-parad-1816572951.html

В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников

В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников - РИА Новости, 13.09.2022

В Сербии запретили гей-парад и "семейное шествие" его противников

МВД Сербии запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" антиглобалистов в Белграде. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:46

2022-09-13T18:46

2022-09-13T18:46

александр вулин

патриарх сербский порфирий

александр вучич

сербия

белград (город)

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. МВД Сербии запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" антиглобалистов в Белграде."После проведенной оценки безопасности установлено, что существуют большие риски, что безопасность участников обоих шествий на заявленных маршрутов окажется под угрозой. Учитывая, что согласно заявкам оба мероприятия должны были быть проведены в непосредственной близости, одно в рамках манифестации EuroPride-2022, а второе организовано гражданами, чьи взгляды противоположны позиции членов ЛГБТ-популяции… заключено, что существует опасность нападений и столкновений, насильственных действий, уничтожения имущества и других нарушений общественного порядка в больших размерах", - заявило министерство внутренних дел Сербии.Ведомство также цитирует заявление главы МВД Александра Вулина, который подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации и при напряженности в регионе "бессмысленные конфликты на улицах Белграда осложнили бы позицию нашей страны, поставили под угрозу безопасность участников шествий и других граждан".В Белграде в воскресенье состоялось третье массовое шествие в защиту традиционных ценностей и семьи. Тысячи граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма святого Саввы. Многие родители взяли детей, во главе колонны ехали байкеры, с гражданами шли представители православного духовенства. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но и не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что МВД отменит проведение в Белграде намеченного в период с 12 по 18 сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и опасности беспорядков. Организаторы EuroPride заявляли, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада. Патриарх Порфирий назвал решение руководства страны о запрете шествия в рамках EuroPride правильным. В Белграде 14 и 28 августа прошли первый и второй многотысячные крестные ходы в защиту традиционных ценностей и против общеевропейского гей-фестиваля EuroPride.

https://ria.ru/20220911/shestvie-1816047751.html

https://ria.ru/20220910/serbiya-1815831599.html

сербия

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр вулин, патриарх сербский порфирий, александр вучич, сербия, белград (город), сербская православная церковь