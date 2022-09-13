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Власти Херсонской области заявили, что Каховская ГЭС продолжает работу
Власти Херсонской области заявили, что Каховская ГЭС продолжает работу - РИА Новости, 13.09.2022
Власти Херсонской области заявили, что Каховская ГЭС продолжает работу
Каховская ГЭС продолжает работу, несмотря на обстрелы со стороны Украины, электроэнергия подается, при этом проезд по мосту через дамбу пришлось закрыть,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T05:42
2022-09-13T05:42
2022-09-13T05:42
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Каховская ГЭС продолжает работу, несмотря на обстрелы со стороны Украины, электроэнергия подается, при этом проезд по мосту через дамбу пришлось закрыть, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.При этом, по словам Стремоусова, Каховский мост, проходящий по дамбе ГЭС, в настоящее время закрыт. Причина тому - повреждения дорожного полотна, нанесенные ракетными ударами украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220913/poteri-1816360215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , украина, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Каховская ГЭС
Власти Херсонской области заявили, что Каховская ГЭС продолжает работу
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Каховская ГЭС продолжает работу