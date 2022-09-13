https://ria.ru/20220913/germaniya-1816480482.html
Ремесленникам в Германии грозит банкротство
Ремесленникам в Германии грозит банкротство - РИА Новости, 13.09.2022
Ремесленникам в Германии грозит банкротство
Из-за повышения цен на электричество и отопление многим ремесленным предприятиям ФРГ грозят банкротства, если им не будет оказана помощь, заявил в интервью... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:17
2022-09-13T14:17
2022-09-13T14:18
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в мире
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БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Из-за повышения цен на электричество и отопление многим ремесленным предприятиям ФРГ грозят банкротства, если им не будет оказана помощь, заявил в интервью информационному агентству Dpa глава немецкой ассоциации квалифицированных ремесленников Ганс Петер Волльзайфер."Эти предприятия разорятся, если им не будет быстро предоставлен спасательный круг в виде прямой и небюрократической помощи", - сказал глава объединения. При этом, по его словам, отложенная во времени помощь не поможет. "Чтобы предотвратить волну банкротств в секторе квалифицированных ремесел, поддержка должна прийти сейчас", - пояснил Волльзайфер.Его ассоциация провела опрос о последствиях конфликта на Украине, в котором приняли участие 4200 человек, 87% из них пожаловались на нарушение цепочек поставок и рост закупочных цен. В ходе исследования 70% участников заявили, что они несут убытки. Также 88% предприятий сообщили об увеличении расходов на электричество и отопление с начала года, в среднем, на 62%. По данным исследования, эта проблема особенно остро стоит в сфере торговли продуктами питания и автотранспортом.По данным ассоциации, 70% лишь частично смогли переложить увеличение расходов на своих клиентов, а 27% - вообще не смогли, что было вызвано, в частности, отсутствием желания со стороны клиентов платить больше, либо обязательствами по существующим контрактам и сильной конкуренцией со стороны других компаний.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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германия, украина, в мире
Германия, Украина, В мире
14:17 13.09.2022 (обновлено: 14:18 13.09.2022)
Ремесленникам в Германии грозит банкротство
Dpa: ремесленникам в Германии грозит банкротство, если им не окажут помощь
БЕРЛИН, 13 сен – РИА Новости. Из-за повышения цен на электричество и отопление многим ремесленным предприятиям ФРГ грозят банкротства, если им не будет оказана помощь, заявил в интервью информационному агентству Dpa глава немецкой ассоциации квалифицированных ремесленников Ганс Петер Волльзайфер.
"Эти предприятия разорятся, если им не будет быстро предоставлен спасательный круг в виде прямой и небюрократической помощи", - сказал глава объединения. При этом, по его словам, отложенная во времени помощь не поможет. "Чтобы предотвратить волну банкротств в секторе квалифицированных ремесел, поддержка должна прийти сейчас", - пояснил Волльзайфер.
Его ассоциация провела опрос о последствиях конфликта на Украине
, в котором приняли участие 4200 человек, 87% из них пожаловались на нарушение цепочек поставок и рост закупочных цен. В ходе исследования 70% участников заявили, что они несут убытки. Также 88% предприятий сообщили об увеличении расходов на электричество и отопление с начала года, в среднем, на 62%. По данным исследования, эта проблема особенно остро стоит в сфере торговли продуктами питания и автотранспортом.
По данным ассоциации, 70% лишь частично смогли переложить увеличение расходов на своих клиентов, а 27% - вообще не смогли, что было вызвано, в частности, отсутствием желания со стороны клиентов платить больше, либо обязательствами по существующим контрактам и сильной конкуренцией со стороны других компаний.