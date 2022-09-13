https://ria.ru/20220913/gensek-1816358495.html

Россия обратилась к генсеку ООН из-за невыдачи виз со стороны США

Россия обратилась к генсеку ООН из-за невыдачи виз со стороны США - РИА Новости, 13.09.2022

Россия обратилась к генсеку ООН из-за невыдачи виз со стороны США

Единственным способом решения проблемы невыдачи виз США российским дипломатам является запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T00:56

2022-09-13T00:56

2022-09-13T01:13

в мире

антониу гутерреш

россия

сша

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Единственным способом решения проблемы невыдачи виз США российским дипломатам является запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.По его словам, делегация России до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН."Уже очевидно, что единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств – это незамедлительный запуск генеральным секретарем арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях. Все остальное будет лишь имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения стремительной деградации ситуации", - сказал Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.Как указал дипломат, нужно положить конец неисполнению США своих обязательств как страны, принимающей штаб-квартиру ООН."Вашингтон не должен убеждаться в своей полной безнаказанности и возможности и дальше нарушать свои обязательства по соглашению (о принимающей стороне - ред)", - отметил Леонидченко.

https://ria.ru/20220913/diplomaty-1816357603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, антониу гутерреш, россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон