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Италия планирует удвоить добычу газа - РИА Новости, 13.09.2022
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Италия планирует удвоить добычу газа
Италия планирует удвоить добычу газа - РИА Новости, 13.09.2022
Италия планирует удвоить добычу газа
Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 миллиардов кубометров в год, сообщила газета la Repubblica. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:51
2022-09-13T19:51
италия
россия
в мире
природный газ
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РИМ, 13 сен - РИА Новости. Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 миллиардов кубометров в год, сообщила газета la Repubblica.Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в этой связи заявил, что на следующей неделе представит законодательный документ, который откроет возможность увеличить добычу на существующих месторождениях. При этом министр заверил, что эта мера не коснется Северной Адриатики – региона, где, в частности расположены Венеция и Триест."Необходимо разрешить добычу небольшого, но значительного количества газа, четыре-пять миллиардов кубометров из существующих месторождений, чтобы увеличить автономность Италии и позволить добывающим компаниям восполнить усилия, которые они совершат, давая нашим фирмам газ по сниженной цене", - заявил он Radio 24, говоря о том, как правительство намерено обеспечить компании газом по более доступным тарифам.La Repubblica отмечает, что увеличение собственной добычи позволит Италии покрыть в общей сложности 5% от требуемого ежегодно объема топлива. Главным кандидатами называются центральный и южные районы Адриатического моря и Тунисский (он же Сицилийский) пролив.Согласно последним данным ассоциации Assorisorse, занимающейся вопросами природных энергоресурсов, запасы газа на итальянской территории составляют 112 миллиардов кубометров в год.Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год составил 76 миллиардов кубометров. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. К сентябрю доля поставок российского газа снижена с 40% до 18%, а с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.
https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html
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италия, россия, в мире, природный газ
Италия, Россия, В мире, Природный газ
19:51 13.09.2022
 
Италия планирует удвоить добычу газа

Италия планирует удвоить добычу газа к 2023 году до семи-восьми миллиардов кубометров

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 13 сен - РИА Новости. Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 миллиардов кубометров в год, сообщила газета la Repubblica.
Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в этой связи заявил, что на следующей неделе представит законодательный документ, который откроет возможность увеличить добычу на существующих месторождениях. При этом министр заверил, что эта мера не коснется Северной Адриатики – региона, где, в частности расположены Венеция и Триест.
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"Необходимо разрешить добычу небольшого, но значительного количества газа, четыре-пять миллиардов кубометров из существующих месторождений, чтобы увеличить автономность Италии и позволить добывающим компаниям восполнить усилия, которые они совершат, давая нашим фирмам газ по сниженной цене", - заявил он Radio 24, говоря о том, как правительство намерено обеспечить компании газом по более доступным тарифам.
La Repubblica отмечает, что увеличение собственной добычи позволит Италии покрыть в общей сложности 5% от требуемого ежегодно объема топлива. Главным кандидатами называются центральный и южные районы Адриатического моря и Тунисский (он же Сицилийский) пролив.
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Согласно последним данным ассоциации Assorisorse, занимающейся вопросами природных энергоресурсов, запасы газа на итальянской территории составляют 112 миллиардов кубометров в год.
Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год составил 76 миллиардов кубометров. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. К сентябрю доля поставок российского газа снижена с 40% до 18%, а с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.
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