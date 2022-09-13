https://ria.ru/20220913/gaz-1816586212.html

Италия планирует удвоить добычу газа

Италия планирует удвоить добычу газа - РИА Новости, 13.09.2022

Италия планирует удвоить добычу газа

Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 миллиардов кубометров в год, сообщила газета la Repubblica. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:51

2022-09-13T19:51

2022-09-13T19:51

италия

россия

в мире

природный газ

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РИМ, 13 сен - РИА Новости. Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 миллиардов кубометров в год, сообщила газета la Repubblica.Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в этой связи заявил, что на следующей неделе представит законодательный документ, который откроет возможность увеличить добычу на существующих месторождениях. При этом министр заверил, что эта мера не коснется Северной Адриатики – региона, где, в частности расположены Венеция и Триест."Необходимо разрешить добычу небольшого, но значительного количества газа, четыре-пять миллиардов кубометров из существующих месторождений, чтобы увеличить автономность Италии и позволить добывающим компаниям восполнить усилия, которые они совершат, давая нашим фирмам газ по сниженной цене", - заявил он Radio 24, говоря о том, как правительство намерено обеспечить компании газом по более доступным тарифам.La Repubblica отмечает, что увеличение собственной добычи позволит Италии покрыть в общей сложности 5% от требуемого ежегодно объема топлива. Главным кандидатами называются центральный и южные районы Адриатического моря и Тунисский (он же Сицилийский) пролив.Согласно последним данным ассоциации Assorisorse, занимающейся вопросами природных энергоресурсов, запасы газа на итальянской территории составляют 112 миллиардов кубометров в год.Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год составил 76 миллиардов кубометров. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. К сентябрю доля поставок российского газа снижена с 40% до 18%, а с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

https://ria.ru/20220913/gaz-1816521496.html

https://ria.ru/20220913/gaz-1816421798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

италия, россия, в мире, природный газ