https://ria.ru/20220913/gaz-1816485043.html

ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник

ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2022

ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник

ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, сообщил РИА Новости источник в ЕС. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:32

2022-09-13T14:32

2022-09-13T14:45

экономика

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, сообщил РИА Новости источник в ЕС."Европейская комиссия работает и изучает различные инструменты, чтобы понять, как ЕС может ограничить объемы поставок российского газа как можно скорее, при этом не заставляя это делать страны, которые все еще сильно зависят от импорта российского газа. Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума", - заявил источник.

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евросоюз