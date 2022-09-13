Рейтинг@Mail.ru
ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/gaz-1816485043.html
ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник
ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2022
ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник
ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, сообщил РИА Новости источник в ЕС. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:32
2022-09-13T14:45
экономика
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, сообщил РИА Новости источник в ЕС."Европейская комиссия работает и изучает различные инструменты, чтобы понять, как ЕС может ограничить объемы поставок российского газа как можно скорее, при этом не заставляя это делать страны, которые все еще сильно зависят от импорта российского газа. Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума", - заявил источник.
https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
14:32 13.09.2022 (обновлено: 14:45 13.09.2022)
 
ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени, сообщил источник

Источник: ЕС может ограничить объемы поставок газа из России в конце осени

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Европейская комиссия работает и изучает различные инструменты, чтобы понять, как ЕС может ограничить объемы поставок российского газа как можно скорее, при этом не заставляя это делать страны, которые все еще сильно зависят от импорта российского газа. Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума", - заявил источник.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 21:38
Forbes: без российского газа Европа скатится в средневековье
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала