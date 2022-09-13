12:06 13.09.2022 (обновлено: 14:17 13.09.2022)
Еврокомиссия не будет вводить ограничения цен на российский газ
Guardian: ЕК отказалась от потолка цен на российский газ из-за нежелания многих стран ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Еврокомиссия откажется от введения потолка цен на газ из России, сообщает газета Guardian со ссылкой на проект документа.
"Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний", — пишет издание.
Причина отказа от планов ввести потолок на покупаемое у Москвы "голубое топливо" — нежелание многих стран объединения идти на такую меру.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на "черное золото". Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта "черного золота" из России.
Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.