https://ria.ru/20220913/gaz-1816421798.html

Еврокомиссия не будет вводить ограничения цен на российский газ

Еврокомиссия не будет вводить ограничения цен на российский газ - РИА Новости, 13.09.2022

Еврокомиссия не будет вводить ограничения цен на российский газ

Еврокомиссия откажется от введения потолка цен на газ из России, сообщает газета Guardian со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:06

2022-09-13T12:06

2022-09-13T14:17

экономика

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Еврокомиссия откажется от введения потолка цен на газ из России, сообщает газета Guardian со ссылкой на проект документа.Причина отказа от планов ввести потолок на покупаемое у Москвы "голубое топливо" — нежелание многих стран объединения идти на такую меру.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на "черное золото". Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта "черного золота" из России.Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, еврокомиссия, в мире, природный газ, санкции, санкции в отношении россии, россия, евросоюз