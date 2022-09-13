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В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов - РИА Новости, 13.09.2022
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В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов
В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов - РИА Новости, 13.09.2022
В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов
Бывший сенатор и лидер левой партии в Гаити Пити-Дессалин Моиз Жан Шарль сообщил об убийстве двух журналистов в районе Сите-Солей, который контролируют... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:43
2022-09-13T04:43
в мире
гаити
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 13 сен - РИА Новости. Бывший сенатор и лидер левой партии в Гаити Пити-Дессалин Моиз Жан Шарль сообщил об убийстве двух журналистов в районе Сите-Солей, который контролируют вооруженные банды.Политик, бывший мэр и активный участник недавних протестов в Гаити против высоких цен и преступности, добавил, что государство в настоящий момент не способно гарантировать спокойствие населению.С этим двойным убийством число погибших журналистов в Гаити в 2022 году достигло пяти, всего с 2020 года в стране был убит 21 сотрудник СМИ.Организация Объединенных Наций в мае призвала правительство Гаити расследовать эти преступления, отметив, что угроза журналистам и предполагаемая безнаказанность могут способствовать нарушению многих прав человека.
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в мире, гаити
В мире, Гаити
04:43 13.09.2022
 
В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов

В Гаити убили двух журналистов после репортажа о гибели девушки, ставшей жертвой бандитов

© AP Photo / Joseph OdelynГаити
Гаити - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Joseph Odelyn
Гаити. Архивное фото
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 13 сен - РИА Новости. Бывший сенатор и лидер левой партии в Гаити Пити-Дессалин Моиз Жан Шарль сообщил об убийстве двух журналистов в районе Сите-Солей, который контролируют вооруженные банды.
"Два молодых журналиста, два героя, погибли на работе в воскресенье, 11 сентября, снимая репортаж о гибели Кристеллы, 17-летней девушки, ставшей жертвой группировок", — написал Жан Шарль в своем блоге в Twitter.
Политик, бывший мэр и активный участник недавних протестов в Гаити против высоких цен и преступности, добавил, что государство в настоящий момент не способно гарантировать спокойствие населению.
С этим двойным убийством число погибших журналистов в Гаити в 2022 году достигло пяти, всего с 2020 года в стране был убит 21 сотрудник СМИ.
Организация Объединенных Наций в мае призвала правительство Гаити расследовать эти преступления, отметив, что угроза журналистам и предполагаемая безнаказанность могут способствовать нарушению многих прав человека.
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