https://ria.ru/20220913/gaiti-1816366758.html

В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов

В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов - РИА Новости, 13.09.2022

В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов

Бывший сенатор и лидер левой партии в Гаити Пити-Дессалин Моиз Жан Шарль сообщил об убийстве двух журналистов в районе Сите-Солей, который контролируют... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:43

2022-09-13T04:43

2022-09-13T04:43

в мире

гаити

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 13 сен - РИА Новости. Бывший сенатор и лидер левой партии в Гаити Пити-Дессалин Моиз Жан Шарль сообщил об убийстве двух журналистов в районе Сите-Солей, который контролируют вооруженные банды.Политик, бывший мэр и активный участник недавних протестов в Гаити против высоких цен и преступности, добавил, что государство в настоящий момент не способно гарантировать спокойствие населению.С этим двойным убийством число погибших журналистов в Гаити в 2022 году достигло пяти, всего с 2020 года в стране был убит 21 сотрудник СМИ.Организация Объединенных Наций в мае призвала правительство Гаити расследовать эти преступления, отметив, что угроза журналистам и предполагаемая безнаказанность могут способствовать нарушению многих прав человека.

https://ria.ru/20220611/zalozhniki-1794713155.html

гаити

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гаити