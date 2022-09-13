https://ria.ru/20220913/front-1816371007.html

Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта

Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта - РИА Новости, 13.09.2022

Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта

Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T07:33

2022-09-13T07:33

2022-09-13T07:33

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По его словам, сейчас идет усиление линии фронта."Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220913/poteri-1816360215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область , россия, украина