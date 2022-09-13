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Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/front-1816371007.html
Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта
Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта - РИА Новости, 13.09.2022
Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта
Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T07:33
2022-09-13T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По его словам, сейчас идет усиление линии фронта."Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, херсонская область , россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Украина
07:33 13.09.2022
 
Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украинские войска начали попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
"Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, сейчас идет усиление линии фронта.
"Херсонская область сегодня на замке, никто ее не будет сдавать. Это не направление легкого пути. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси. Сейчас идет усиление линии фронта", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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