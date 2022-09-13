https://ria.ru/20220913/frantsiya-1816371329.html

Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам

Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам - РИА Новости, 13.09.2022

Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам

Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T07:44

2022-09-13T07:44

2022-09-13T07:48

франция

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам.Ранее один из студентов рассказал РИА Новости, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены официально, включая подтверждение пребывания и счета EDF (Électricité de France - счета за электроэнергию). По его словам, за последние две недели не только отказывают в таком типе виз, но некоторым аннулируют и действующие.Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, генконсул указал, что "мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз".

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/frantsiya-1816315941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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