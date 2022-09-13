https://ria.ru/20220913/frantsiya-1816371329.html
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам - РИА Новости, 13.09.2022
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам
Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T07:44
2022-09-13T07:44
2022-09-13T07:48
франция
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам.Ранее один из студентов рассказал РИА Новости, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены официально, включая подтверждение пребывания и счета EDF (Électricité de France - счета за электроэнергию). По его словам, за последние две недели не только отказывают в таком типе виз, но некоторым аннулируют и действующие.Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, генконсул указал, что "мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз".
https://radiosputnik.ria.ru/20220912/frantsiya-1816315941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире
07:44 13.09.2022 (обновлено: 07:48 13.09.2022)
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам
Генконсул Франции Серванти не подтвердил данные об отказах в визах российским студентам
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам.
Ранее один из студентов рассказал РИА Новости, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены официально, включая подтверждение пребывания и счета EDF (Électricité de France - счета за электроэнергию). По его словам, за последние две недели не только отказывают в таком типе виз, но некоторым аннулируют и действующие.
Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, генконсул указал, что "мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз".