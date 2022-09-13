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Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам - РИА Новости, 13.09.2022
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Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам - РИА Новости, 13.09.2022
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам
Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T07:44
2022-09-13T07:48
франция
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам.Ранее один из студентов рассказал РИА Новости, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены официально, включая подтверждение пребывания и счета EDF (Électricité de France - счета за электроэнергию). По его словам, за последние две недели не только отказывают в таком типе виз, но некоторым аннулируют и действующие.Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, генконсул указал, что "мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз".
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франция, в мире
Франция, В мире
07:44 13.09.2022 (обновлено: 07:48 13.09.2022)
 
Во Франции не подтвердили данные об отказах в визах российским студентам

Генконсул Франции Серванти не подтвердил данные об отказах в визах российским студентам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам.
Ранее один из студентов рассказал РИА Новости, что получил отказ в студенческой визе во Франции, хотя все документы были оформлены официально, включая подтверждение пребывания и счета EDF (Électricité de France - счета за электроэнергию). По его словам, за последние две недели не только отказывают в таком типе виз, но некоторым аннулируют и действующие.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 18:46В мире
Дольше и дороже. Франция изменила условия выдачи виз россиянам
Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию, генконсул указал, что "мы не комментируем вопросы предоставления студенческих виз и не подтверждаем утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз".
 
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