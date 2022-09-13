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Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы
Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы - РИА Новости, 13.09.2022
Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы
Президент России Владимир Путин в день 100-летия Госсанэпидслужбы встретится с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вручит награды эпидемиологам, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:13
2022-09-13T15:24
владимир путин
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летия Госсанэпидслужбы встретится с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вручит награды эпидемиологам, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого сентября Владимир Путин в Кремле примет участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Президент выступит перед сотрудниками Роспотребнадзора, подведомственных научно-исследовательских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии со всей страны, а также вручит государственные награды", - говорится в сообщении.Отмечается, что отдельно состоится встреча с руководителем Роспотребнадзора - главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.
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владимир путин, общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Владимир Путин, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:13 13.09.2022 (обновлено: 15:24 13.09.2022)
 
Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы

Путин в день столетия Госсанэпидслужбы встретится с Поповой и вручит награды эпидемиологам

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летия Госсанэпидслужбы встретится с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вручит награды эпидемиологам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четырнадцатого сентября Владимир Путин в Кремле примет участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Президент выступит перед сотрудниками Роспотребнадзора, подведомственных научно-исследовательских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии со всей страны, а также вручит государственные награды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельно состоится встреча с руководителем Роспотребнадзора - главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.
В лаборатории СПбПУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Владимир ПутинОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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