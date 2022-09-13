https://ria.ru/20220913/epidemiologi-1816499795.html

Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы

Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы - РИА Новости, 13.09.2022

Путин вручит награды в день столетнего юбилея Госсанэпидслужбы

Президент России Владимир Путин в день 100-летия Госсанэпидслужбы встретится с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вручит награды эпидемиологам, сообщает... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:13

2022-09-13T15:13

2022-09-13T15:24

владимир путин

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летия Госсанэпидслужбы встретится с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вручит награды эпидемиологам, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого сентября Владимир Путин в Кремле примет участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Президент выступит перед сотрудниками Роспотребнадзора, подведомственных научно-исследовательских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии со всей страны, а также вручит государственные награды", - говорится в сообщении.Отмечается, что отдельно состоится встреча с руководителем Роспотребнадзора - главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

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Кирилл Волков

владимир путин, общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)