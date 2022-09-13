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В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш" - РИА Новости, 13.09.2022
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В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш"
В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш" - РИА Новости, 13.09.2022
В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш"
Два новых энергоблока АЭС "Пакш" в Венгрии планируется запустить в 2030 году, заявил РИА Новости вице-президент входящего в Росатом АО "АСЭ", директор проекта... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:10
2022-09-13T04:10
в мире
венгрия
россия
аэс "пакш"
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два новых энергоблока АЭС "Пакш" в Венгрии планируется запустить в 2030 году, заявил РИА Новости вице-президент входящего в Росатом АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиардов евро.
https://ria.ru/20220913/paksh-1816364136.html
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в мире, венгрия, россия, аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Россия, АЭС "Пакш"
04:10 13.09.2022
 
В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш"

Вице-президент АО "АСЭ" Мертен: два новых энергоблока АЭС "Пакш" запустят в 2030 году

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два новых энергоблока АЭС "Пакш" в Венгрии планируется запустить в 2030 году, заявил РИА Новости вице-президент входящего в Росатом АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен.
"Мы ожидаем, что осенью 2023 года можем начать заливку первого бетона, а станция начнет работать в 2030 году", - сказал Мертен.
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиардов евро.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 03:12
"Росатом" начал земляные работы на строительстве энергоблоков АЭС "Пакш-2"
 
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