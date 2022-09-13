https://ria.ru/20220913/ege-1816614748.html

В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции

В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции - РИА Новости, 13.09.2022

В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции

Вопросы, посвященные специальной военной операции, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесёнными в федеральный государственный образовательный стандарт... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:53

2022-09-13T23:53

2022-09-13T23:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопросы, посвященные специальной военной операции, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесёнными в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.Ранее стало известно, что Минпросвещения России внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Согласно изменениям, история специальной военной операции станет частью уроков истории у старшеклассников."После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения РФ", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816503722.html

https://ria.ru/20220913/istoriya-1816362542.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)