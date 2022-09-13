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В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ege-1816614748.html
В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции
В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции - РИА Новости, 13.09.2022
В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции
Вопросы, посвященные специальной военной операции, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесёнными в федеральный государственный образовательный стандарт... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:53
2022-09-13T23:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопросы, посвященные специальной военной операции, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесёнными в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.Ранее стало известно, что Минпросвещения России внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Согласно изменениям, история специальной военной операции станет частью уроков истории у старшеклассников."После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения РФ", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816503722.html
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россия
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владимир путин, россия, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
23:53 13.09.2022 (обновлено: 23:55 13.09.2022)
 
В ЕГЭ включат вопросы, посвященные специальной военной операции

Рособрнадзор включит вопросы, посвященные специальной военной операции, в ЕГЭ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопросы, посвященные специальной военной операции, появятся в ЕГЭ в связи с изменениями, внесёнными в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее стало известно, что Минпросвещения России внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Согласно изменениям, история специальной военной операции станет частью уроков истории у старшеклассников.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
15:25
Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"
"После внесения изменений во ФГОС требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами. Сроки реализации данных задач традиционно устанавливает Минпросвещения РФ", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
02:29
На уроках истории будут рассказывать о специальной военной операции
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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