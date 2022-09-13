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Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
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Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми"
Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022
Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми"
Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ завоевал награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в драматическом... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T05:52
2022-09-13T09:22
культура
сша
эмми
новости культуры
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ завоевал награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется в прямом эфире на канале NBC.В этой категории за награду также боролись Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").Награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" завоевал Джейсон Судейкис за "Тед Лассо". "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" ранее был удостоен Майк Уайт за "​​Белый лотос", он также был удостоен награды за сценарий к этому сериалу.Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно. Победители получают золотую статуэтку "Эмми", исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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сша, эмми, новости культуры, кино и сериалы
Культура, США, Эмми, Новости культуры, Кино и сериалы
05:52 13.09.2022 (обновлено: 09:22 13.09.2022)
 
Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми"

Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ завоевал "Эмми"

© Netflix (2021)Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix (2021)
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ завоевал награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".
Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется в прямом эфире на канале NBC.
В этой категории за награду также боролись Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").
Награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" завоевал Джейсон Судейкис за "Тед Лассо". "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" ранее был удостоен Майк Уайт за "​​Белый лотос", он также был удостоен награды за сценарий к этому сериалу.
Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно. Победители получают золотую статуэтку "Эмми", исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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