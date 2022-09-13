https://ria.ru/20220913/dzhe-1816368269.html

Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми"

Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022

Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" получил "Эмми"

Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ завоевал награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в драматическом... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T05:52

2022-09-13T05:52

2022-09-13T09:22

культура

сша

эмми

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759853785_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c5a6511a741234404d191b3fa21a074d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Исполнитель главной роли в сериале "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ завоевал награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется в прямом эфире на канале NBC.В этой категории за награду также боролись Джейсон Бейтман ("Озарк")​​, Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") и Адам Скотт ("Разделение").Награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" завоевал Джейсон Судейкис за "Тед Лассо". "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале" ранее был удостоен Майк Уайт за "​​Белый лотос", он также был удостоен награды за сценарий к этому сериалу.Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно. Победители получают золотую статуэтку "Эмми", исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

https://ria.ru/20220913/zendeya-1816368128.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, эмми, новости культуры, кино и сериалы