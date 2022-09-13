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Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели - РИА Новости, 13.09.2022
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Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели - РИА Новости, 13.09.2022
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:32
2022-09-13T09:32
технологии
вконтакте
яндекс
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Москва, 13 сен - РИА Новости. Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис."Поиск по новостям станет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости"."Яндекс" сообщал, что в рамках сделки откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". Пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен". На портале представлены контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.
https://ria.ru/20220912/yandeks-1816338279.html
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Влада Копылова
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Новости
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РИА Новости
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технологии, вконтакте, яндекс
Технологии, ВКонтакте, Яндекс
09:32 13.09.2022
 
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели

VK: поиск по новостям на сайте dzen.ru появится в ближайшее две недели

© Depositphotos / Taras MalyarevichМолодой человек с компьютером
Молодой человек с компьютером - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Depositphotos / Taras Malyarevich
Молодой человек с компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 13 сен - РИА Новости. Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис.
"Поиск по новостям станет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.
VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".
"Яндекс" сообщал, что в рамках сделки откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". Пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен". На портале представлены контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.
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