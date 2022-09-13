https://ria.ru/20220913/dzen-1816382510.html
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели - РИА Новости, 13.09.2022
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:32
2022-09-13T09:32
2022-09-13T09:32
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Москва, 13 сен - РИА Новости. Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис."Поиск по новостям станет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости"."Яндекс" сообщал, что в рамках сделки откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". Пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен". На портале представлены контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.
https://ria.ru/20220912/yandeks-1816338279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вконтакте, яндекс
Технологии, ВКонтакте, Яндекс
Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели
VK: поиск по новостям на сайте dzen.ru появится в ближайшее две недели
Москва, 13 сен - РИА Новости. Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис.
"Поиск по новостям станет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.
VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".
"Яндекс" сообщал, что в рамках сделки откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". Пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен". На портале представлены контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.