https://ria.ru/20220913/dzen-1816382510.html

Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели

Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели - РИА Новости, 13.09.2022

Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели

Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:32

2022-09-13T09:32

2022-09-13T09:32

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Москва, 13 сен - РИА Новости. Поиск по новостям в "Дзене" появится в ближайшее две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK, которой теперь принадлежит сервис."Поиск по новостям станет доступен на dzen.ru в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.VK и "Яндекс" в понедельник объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости"."Яндекс" сообщал, что в рамках сделки откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". Пользователи, заходящие на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически перенаправлены на dzen.ru - сайт портала "Дзен". На портале представлены контент от авторов "Дзена", "Новости", поисковая строка "Яндекса" и погода.

https://ria.ru/20220912/yandeks-1816338279.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, вконтакте, яндекс