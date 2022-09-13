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Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/donbass-1816452486.html
Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин
Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022
Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин
Депутаты Государственной Думы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий в данный момент пребывают в командировке в Донбассе, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:15
2022-09-13T13:15
специальная военная операция на украине
политика
адам делимханов
дмитрий саблин
виктор водолацкий
донецкая народная республика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Депутаты Государственной Думы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий в данный момент пребывают в командировке в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии Госдумы."Уважаемые коллеги! У нас есть кворум, хотя ряд наших коллег в данный момент пребывают в командировке. Адам Делимханов находится в командировке на территории ДНР. Саблин Дмитрий Вадимович также в командировке, он у нас координатор по взаимодействию с ДНР. Водолацкий находится в командировке в Луганской Народной Республике", - сказал Володин.
https://ria.ru/20220912/syurpriz-1816280299.html
донецкая народная республика
россия
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политика, адам делимханов, дмитрий саблин, виктор водолацкий, донецкая народная республика, госдума рф, россия, луганская народная республика, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Россия, Луганская Народная Республика, Вячеслав Володин, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:15 13.09.2022
 
Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин

Володин: депутаты Делимханов, Саблин и Водолацкий уехали в командировку в Донбасс

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Депутаты Государственной Думы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий в данный момент пребывают в командировке в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии Госдумы.
"Уважаемые коллеги! У нас есть кворум, хотя ряд наших коллег в данный момент пребывают в командировке. Адам Делимханов находится в командировке на территории ДНР. Саблин Дмитрий Вадимович также в командировке, он у нас координатор по взаимодействию с ДНР. Водолацкий находится в командировке в Луганской Народной Республике", - сказал Володин.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАдам ДелимхановДмитрий СаблинВиктор ВодолацкийДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФРоссияЛуганская Народная РеспубликаВячеслав ВолодинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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