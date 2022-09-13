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Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин

Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022

Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин

Депутаты Государственной Думы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий в данный момент пребывают в командировке в Донбассе, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:15

2022-09-13T13:15

2022-09-13T13:15

специальная военная операция на украине

политика

адам делимханов

дмитрий саблин

виктор водолацкий

донецкая народная республика

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россия

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Депутаты Государственной Думы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий в данный момент пребывают в командировке в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии Госдумы."Уважаемые коллеги! У нас есть кворум, хотя ряд наших коллег в данный момент пребывают в командировке. Адам Делимханов находится в командировке на территории ДНР. Саблин Дмитрий Вадимович также в командировке, он у нас координатор по взаимодействию с ДНР. Водолацкий находится в командировке в Луганской Народной Республике", - сказал Володин.

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донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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