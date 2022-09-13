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Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин
Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022
Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин
Депутаты Государственной Думы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий в данный момент пребывают в командировке в Донбассе, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:15
2022-09-13T13:15
2022-09-13T13:15
специальная военная операция на украине
политика
адам делимханов
дмитрий саблин
виктор водолацкий
донецкая народная республика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Депутаты Государственной Думы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий в данный момент пребывают в командировке в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии Госдумы."Уважаемые коллеги! У нас есть кворум, хотя ряд наших коллег в данный момент пребывают в командировке. Адам Делимханов находится в командировке на территории ДНР. Саблин Дмитрий Вадимович также в командировке, он у нас координатор по взаимодействию с ДНР. Водолацкий находится в командировке в Луганской Народной Республике", - сказал Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трое депутатов находятся в командировке в Донбассе, заявил Володин
Володин: депутаты Делимханов, Саблин и Водолацкий уехали в командировку в Донбасс