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Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/doma-1816599872.html
Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах
Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах - РИА Новости, 13.09.2022
Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл во вторник в Амвросиевку и встретился с местными жителями, чьи дома были повреждены в результате... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:13
2022-09-13T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
амвросиевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл во вторник в Амвросиевку и встретился с местными жителями, чьи дома были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск."Побывал сегодня в Амвросиевке и пообщался с жителями домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). Люди задавали вопросы прежде всего о восстановлении индивидуальных домов, для чего целенаправленно выделяются строительные материалы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Во время встречи с жителями Амвросиевки Пушилин также предложил создать строительную бригаду и совместными усилиями с помощью выделенных материалов закрыть до наступления холодов тепловой контур в домах.
амвросиевка
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в мире, денис пушилин, амвросиевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Амвросиевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
21:13 13.09.2022
 
Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах

Глава ДНР Пушилин встретился с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены из-за обстрелов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Амвросиевки Донецкой области
Последствия обстрела города Амвросиевки Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Последствия обстрела города Амвросиевки Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл во вторник в Амвросиевку и встретился с местными жителями, чьи дома были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск.
"Побывал сегодня в Амвросиевке и пообщался с жителями домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). Люди задавали вопросы прежде всего о восстановлении индивидуальных домов, для чего целенаправленно выделяются строительные материалы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Во время встречи с жителями Амвросиевки Пушилин также предложил создать строительную бригаду и совместными усилиями с помощью выделенных материалов закрыть до наступления холодов тепловой контур в домах.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинАмвросиевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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