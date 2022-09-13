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Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах
Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах - РИА Новости, 13.09.2022
Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл во вторник в Амвросиевку и встретился с местными жителями, чьи дома были повреждены в результате... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:13
2022-09-13T21:13
2022-09-13T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
амвросиевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл во вторник в Амвросиевку и встретился с местными жителями, чьи дома были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск."Побывал сегодня в Амвросиевке и пообщался с жителями домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). Люди задавали вопросы прежде всего о восстановлении индивидуальных домов, для чего целенаправленно выделяются строительные материалы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Во время встречи с жителями Амвросиевки Пушилин также предложил создать строительную бригаду и совместными усилиями с помощью выделенных материалов закрыть до наступления холодов тепловой контур в домах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах
Глава ДНР Пушилин встретился с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены из-за обстрелов