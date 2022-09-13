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Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах

Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах - РИА Новости, 13.09.2022

Пушилин пообщался с жителями Амвросиевки, чьи дома повреждены при обстрелах

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл во вторник в Амвросиевку и встретился с местными жителями, чьи дома были повреждены в результате... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:13

2022-09-13T21:13

2022-09-13T21:13

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл во вторник в Амвросиевку и встретился с местными жителями, чьи дома были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск."Побывал сегодня в Амвросиевке и пообщался с жителями домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). Люди задавали вопросы прежде всего о восстановлении индивидуальных домов, для чего целенаправленно выделяются строительные материалы", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Во время встречи с жителями Амвросиевки Пушилин также предложил создать строительную бригаду и совместными усилиями с помощью выделенных материалов закрыть до наступления холодов тепловой контур в домах.

амвросиевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, амвросиевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины