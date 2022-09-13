https://ria.ru/20220913/dnr-1816382228.html

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 195 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:28

2022-09-13T09:28

2022-09-13T09:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815234727_0:71:3174:1856_1920x0_80_0_0_07905cfef2a836fd087d164590ccd653.jpg

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 195 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 195 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 14 домостроений в Донецке, Докучаевске, Горловке и Ясном, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/dnr-1816342903.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сцкк