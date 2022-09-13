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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/dnr-1816382228.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 13.09.2022
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 195 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:28
2022-09-13T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 195 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 195 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 14 домостроений в Донецке, Докучаевске, Горловке и Ясном, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220912/dnr-1816342903.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), СЦКК
09:28 13.09.2022
 
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 195 боеприпасов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоенный автомобиль в Донецке
Военный автомобиль в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 195 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 195 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 20:54В мире
На Украине за сутки погибли 20 защитников ДНР
Отмечается, что были повреждены 14 домостроений в Донецке, Докучаевске, Горловке и Ясном, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
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