В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДетский ясли-сад "Калиночка", который восстановили тульские строители, в Мариуполе
Детский ясли-сад "Калиночка", который восстановили тульские строители, в Мариуполе
ТУЛА, 13 сен – РИА Новости. Детский сад, восстановленный тульскими строителями, открылся во вторник в Левобережном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, строительные работы велись по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР.
"В день открытия для детей провели утренник. Министр строительства Тульской области Константин Лопухов пожелал ребятам здоровья и интересных занятий в новом детском саду", – сказал собеседник агентства.
Чтобы открыть объект в обозначенные сроки, на протяжении последних четырех недель круглосуточно работали порядка ста человек. Здание детского сада капитально отремонтировано. Полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад. Выполнены отделочные работы внутри детского сада.
Детский сад принимает детей от 1 до 7 лет, предусмотрено 11 групп. В нем есть все необходимое для игр, учебы, отдыха, занятий физкультурой, пищеблок и медблок. Закуплено и установлено все необходимое оборудование, мебель и игрушки, развивающие игры и интерактивные доски. Региональное отделение партии "Единая Россия" подготовило и доставило в детский сад наборы для творчества. Также туда передано порядка 2500 единиц канцелярских товаров: картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое.
"Штат сотрудников полностью укомплектован из местных жителей. Мы оказываем им методическую и консультационную помощь. В сентябре наши наставники проведут для них дистанционное повышение квалификации. Детский сад будет работать по российским образовательным стандартам. В учреждение зачислено порядка 200 малышей из Левобережного и других близлежащих районов", – процитировали в пресс-службе министра образования Тульской области Алевтину Шевелеву.