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В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями - РИА Новости, 13.09.2022
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Тульская область
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В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями
В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями - РИА Новости, 13.09.2022
В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями
Детский сад, восстановленный тульскими строителями, открылся во вторник в Левобережном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:14
2022-09-13T20:14
тульская область
тульская область
алексей дюмин
мариуполь
донецкая народная республика
единая россия
общество
признание днр и лнр в россии
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ТУЛА, 13 сен – РИА Новости. Детский сад, восстановленный тульскими строителями, открылся во вторник в Левобережном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, строительные работы велись по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР.Чтобы открыть объект в обозначенные сроки, на протяжении последних четырех недель круглосуточно работали порядка ста человек. Здание детского сада капитально отремонтировано. Полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад. Выполнены отделочные работы внутри детского сада.Детский сад принимает детей от 1 до 7 лет, предусмотрено 11 групп. В нем есть все необходимое для игр, учебы, отдыха, занятий физкультурой, пищеблок и медблок. Закуплено и установлено все необходимое оборудование, мебель и игрушки, развивающие игры и интерактивные доски. Региональное отделение партии "Единая Россия" подготовило и доставило в детский сад наборы для творчества. Также туда передано порядка 2500 единиц канцелярских товаров: картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое."Штат сотрудников полностью укомплектован из местных жителей. Мы оказываем им методическую и консультационную помощь. В сентябре наши наставники проведут для них дистанционное повышение квалификации. Детский сад будет работать по российским образовательным стандартам. В учреждение зачислено порядка 200 малышей из Левобережного и других близлежащих районов", – процитировали в пресс-службе министра образования Тульской области Алевтину Шевелеву.
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808510922.html
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Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Общество, Признание ДНР и ЛНР в России, Ситуация в ДНР и ЛНР, ДНР
20:14 13.09.2022
 

В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДетский ясли-сад "Калиночка", который восстановили тульские строители, в Мариуполе
Детский ясли-сад Калиночка, который восстановили тульские строители, в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Детский ясли-сад "Калиночка", который восстановили тульские строители, в Мариуполе
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ТУЛА, 13 сен – РИА Новости. Детский сад, восстановленный тульскими строителями, открылся во вторник в Левобережном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, строительные работы велись по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР.
"В день открытия для детей провели утренник. Министр строительства Тульской области Константин Лопухов пожелал ребятам здоровья и интересных занятий в новом детском саду", – сказал собеседник агентства.
Чтобы открыть объект в обозначенные сроки, на протяжении последних четырех недель круглосуточно работали порядка ста человек. Здание детского сада капитально отремонтировано. Полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад. Выполнены отделочные работы внутри детского сада.
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Детский сад принимает детей от 1 до 7 лет, предусмотрено 11 групп. В нем есть все необходимое для игр, учебы, отдыха, занятий физкультурой, пищеблок и медблок. Закуплено и установлено все необходимое оборудование, мебель и игрушки, развивающие игры и интерактивные доски. Региональное отделение партии "Единая Россия" подготовило и доставило в детский сад наборы для творчества. Также туда передано порядка 2500 единиц канцелярских товаров: картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое.
"Штат сотрудников полностью укомплектован из местных жителей. Мы оказываем им методическую и консультационную помощь. В сентябре наши наставники проведут для них дистанционное повышение квалификации. Детский сад будет работать по российским образовательным стандартам. В учреждение зачислено порядка 200 малышей из Левобережного и других близлежащих районов", – процитировали в пресс-службе министра образования Тульской области Алевтину Шевелеву.
 
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминМариупольДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияОбществоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
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