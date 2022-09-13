https://ria.ru/20220913/detsad-1816589722.html

В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями

В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями - РИА Новости, 13.09.2022

В Мариуполе открылся детский сад, восстановленный тульскими строителями

Детский сад, восстановленный тульскими строителями, открылся во вторник в Левобережном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:14

2022-09-13T20:14

2022-09-13T20:14

тульская область

тульская область

алексей дюмин

мариуполь

донецкая народная республика

единая россия

общество

признание днр и лнр в россии

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ТУЛА, 13 сен – РИА Новости. Детский сад, восстановленный тульскими строителями, открылся во вторник в Левобережном районе Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, строительные работы велись по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и в рамках соглашения о сотрудничестве с ДНР.Чтобы открыть объект в обозначенные сроки, на протяжении последних четырех недель круглосуточно работали порядка ста человек. Здание детского сада капитально отремонтировано. Полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад. Выполнены отделочные работы внутри детского сада.Детский сад принимает детей от 1 до 7 лет, предусмотрено 11 групп. В нем есть все необходимое для игр, учебы, отдыха, занятий физкультурой, пищеблок и медблок. Закуплено и установлено все необходимое оборудование, мебель и игрушки, развивающие игры и интерактивные доски. Региональное отделение партии "Единая Россия" подготовило и доставило в детский сад наборы для творчества. Также туда передано порядка 2500 единиц канцелярских товаров: картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое."Штат сотрудников полностью укомплектован из местных жителей. Мы оказываем им методическую и консультационную помощь. В сентябре наши наставники проведут для них дистанционное повышение квалификации. Детский сад будет работать по российским образовательным стандартам. В учреждение зачислено порядка 200 малышей из Левобережного и других близлежащих районов", – процитировали в пресс-службе министра образования Тульской области Алевтину Шевелеву.

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808510922.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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