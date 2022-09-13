https://ria.ru/20220913/delo-1816391656.html
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета - РИА Новости, 13.09.2022
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:29
2022-09-13T10:29
2022-09-13T10:29
происшествия
александр бастрыкин
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства. Ректор получила легкие ранения и находится в больнице, а при взрыве погиб мужчина, заходивший в подъезд вместе с ней - по предварительным данным, это ее сосед или охранник."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину", - говорится в релизе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220912/pokushenie-1816127067.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
Бастрыкин поручил завести дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета