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СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета - РИА Новости, 13.09.2022
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СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета - РИА Новости, 13.09.2022
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:29
2022-09-13T10:29
происшествия
александр бастрыкин
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства. Ректор получила легкие ранения и находится в больнице, а при взрыве погиб мужчина, заходивший в подъезд вместе с ней - по предварительным данным, это ее сосед или охранник."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину", - говорится в релизе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220912/pokushenie-1816127067.html
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происшествия, александр бастрыкин, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
10:29 13.09.2022
 
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета

Бастрыкин поручил завести дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства. Ректор получила легкие ранения и находится в больнице, а при взрыве погиб мужчина, заходивший в подъезд вместе с ней - по предварительным данным, это ее сосед или охранник.
"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину", - говорится в релизе.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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