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Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2022
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Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН
Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2022
Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН
Россия ожидает скорейшей выдачи виз США российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил глава правовой референтуры... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T00:50
2022-09-13T00:50
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Россия ожидает скорейшей выдачи виз США российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, делегация до сих пор не получила визы."Это беспрецедентная ситуация и очередное свидетельство того, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств из года в год не только не решаются, но и нарастают как снежный ком. Ожидаем от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, его делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением", - сказал Леонидченко.
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В мире, Россия, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
00:50 13.09.2022
 
Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН

Дипломат Леонидченко: Россия ожидает от США выдачи виз делегации для участия в ГА ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен – РИА Новости. Россия ожидает скорейшей выдачи виз США российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.
По его словам, делегация до сих пор не получила визы.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
00:42
Постпредство в ООН: 34 дипломата не могут выехать из США в Россию
"Это беспрецедентная ситуация и очередное свидетельство того, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств из года в год не только не решаются, но и нарастают как снежный ком. Ожидаем от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, его делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением", - сказал Леонидченко.
 
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