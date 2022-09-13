https://ria.ru/20220913/delegatsiya-1816358124.html

Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН

Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2022

Россия ожидает от США скорейшей выдачи виз делегации для участия в ГА ООН

Россия ожидает скорейшей выдачи виз США российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил глава правовой референтуры... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T00:50

2022-09-13T00:50

2022-09-13T00:50

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Россия ожидает скорейшей выдачи виз США российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, делегация до сих пор не получила визы."Это беспрецедентная ситуация и очередное свидетельство того, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств из года в год не только не решаются, но и нарастают как снежный ком. Ожидаем от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, его делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением", - сказал Леонидченко.

https://ria.ru/20220913/diplomaty-1816357603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон