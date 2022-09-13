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В постпредстве России назвали невыдачу виз со стороны США рычагом давления - РИА Новости, 13.09.2022
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В постпредстве России назвали невыдачу виз со стороны США рычагом давления
В постпредстве России назвали невыдачу виз со стороны США рычагом давления - РИА Новости, 13.09.2022
В постпредстве России назвали невыдачу виз со стороны США рычагом давления
США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T01:26
2022-09-13T01:27
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ООН, 13 сен – РИА Новости. США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.По его словам, делегация РФ до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.Как указал дипломат, уже четыре года подряд ситуация с неисполнением США своих обязательств продолжает только ухудшаться."Мы не склонны серьезно относиться к заверениям представителей США в стремлении что-то исправить – их обещания слишком часто расходятся с реальными делами", - добавил Леонидченко."Так, посольство США в Москве в своем Telegram-канале недавно заявило, я цитирую, что "США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны, принимающей у себя ООН в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН". Однако на практике мы видим, что выполнение обязательств по Соглашению (со страной пребывания ООН – ред.) ставится американской стороной в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией", – заявил дипломат."И это несмотря на то, что подобная увязка применительно к вопросу выдачи виз на мероприятия по линии всемирной организации прямо запрещена Соглашением", - добавил он.
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в мире, сша, россия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
01:26 13.09.2022 (обновлено: 01:27 13.09.2022)
 
В постпредстве России назвали невыдачу виз со стороны США рычагом давления

Дипломат Леонидченко: США используют невыдачу виз как рычаг политического давления

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен – РИА Новости. США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.
По его словам, делегация РФ до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.
"США сознательно злоупотребляют положением государства, принимающего на своей территории всемирную организацию, и используют выдачу виз в политических целях как некий рычаг или фильтр, решая, какие делегации будут допущены на ооновскую площадку, а какие нет. Едва ли это соответствует целям и принципам устава всемирной организации", - сказал Леонидченко.
Как указал дипломат, уже четыре года подряд ситуация с неисполнением США своих обязательств продолжает только ухудшаться.
"Мы не склонны серьезно относиться к заверениям представителей США в стремлении что-то исправить – их обещания слишком часто расходятся с реальными делами", - добавил Леонидченко.
"Так, посольство США в Москве в своем Telegram-канале недавно заявило, я цитирую, что "США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны, принимающей у себя ООН в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН". Однако на практике мы видим, что выполнение обязательств по Соглашению (со страной пребывания ООН – ред.) ставится американской стороной в зависимость от характера двусторонних отношений с Россией", – заявил дипломат.
"И это несмотря на то, что подобная увязка применительно к вопросу выдачи виз на мероприятия по линии всемирной организации прямо запрещена Соглашением", - добавил он.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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