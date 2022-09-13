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Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
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Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве
Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве
Число заболевших COVID в столице стабилизировалось, ситуация вышла на плато, следующий рост ожидаем в конце ноября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:31
2022-09-13T11:34
москва
распространение коронавируса
общество
николай малышев
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число заболевших COVID в столице стабилизировалось, ситуация вышла на плато, следующий рост ожидаем в конце ноября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября-начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, и в том числе ковида", - сказал Малышев.В Москве за последние сутки выявлено 4946 случаев COVID-19, 30 человек умерли.
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москва, общество, николай малышев, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Москва, Распространение коронавируса, Общество, Николай Малышев, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
11:31 13.09.2022 (обновлено: 11:34 13.09.2022)
 
Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев: следующую волну COVID-19 в Москве можно ожидать в конце ноября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число заболевших COVID в столице стабилизировалось, ситуация вышла на плато, следующий рост ожидаем в конце ноября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября-начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, и в том числе ковида", - сказал Малышев.
В Москве за последние сутки выявлено 4946 случаев COVID-19, 30 человек умерли.
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Распространение коронавирусаМоскваОбществоНиколай МалышевЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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