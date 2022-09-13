https://ria.ru/20220913/covid-19-1816413146.html
Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве
Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве - РИА Новости, 13.09.2022
Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве
Число заболевших COVID в столице стабилизировалось, ситуация вышла на плато, следующий рост ожидаем в конце ноября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:31
2022-09-13T11:31
2022-09-13T11:34
москва
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число заболевших COVID в столице стабилизировалось, ситуация вышла на плато, следующий рост ожидаем в конце ноября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября-начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, и в том числе ковида", - сказал Малышев.В Москве за последние сутки выявлено 4946 случаев COVID-19, 30 человек умерли.
https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814854725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:31 13.09.2022 (обновлено: 11:34 13.09.2022)
Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве
Инфекционист Малышев: следующую волну COVID-19 в Москве можно ожидать в конце ноября