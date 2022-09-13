https://ria.ru/20220913/covid-19-1816413146.html

Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве

Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве - РИА Новости, 13.09.2022

Инфекционист рассказал, когда ждать следующую волну COVID-19 в Москве

Число заболевших COVID в столице стабилизировалось, ситуация вышла на плато, следующий рост ожидаем в конце ноября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:31

2022-09-13T11:31

2022-09-13T11:34

москва

распространение коронавируса

общество

николай малышев

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031860_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_da7e6e48c0aa65d6c884e46b276de3e1.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Число заболевших COVID в столице стабилизировалось, ситуация вышла на плато, следующий рост ожидаем в конце ноября, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Сейчас на плато похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября-начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, и в том числе ковида", - сказал Малышев.В Москве за последние сутки выявлено 4946 случаев COVID-19, 30 человек умерли.

https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814854725.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, общество, николай малышев, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы