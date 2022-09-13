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В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220913/covid-19-1816402384.html
В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19
Более 44 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:02
2022-09-13T11:09
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 44 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4663 человека, на 152,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 79 субъектах, снижение — в шести регионах страны."Выздоровело за сутки 48 187 человек, или на 35,1% больше в сравнении с 12 сентября 2022 года. Выявлено 44 045 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 101 человек", — говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html
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россия, коронавирус в россии, общество
Распространение коронавируса, Россия, Коронавирус в России, Общество
11:02 13.09.2022 (обновлено: 11:09 13.09.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 44 045 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 44 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4663 человека, на 152,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 79 субъектах, снижение — в шести регионах страны.
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"Выздоровело за сутки 48 187 человек, или на 35,1% больше в сравнении с 12 сентября 2022 года. Выявлено 44 045 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 101 человек", — говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииОбщество
 
 
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