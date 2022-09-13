https://ria.ru/20220913/covid-19-1816402384.html

В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4663 человека с COVID-19

Более 44 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:02

2022-09-13T11:02

2022-09-13T11:09

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 44 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4663 человека, на 152,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 79 субъектах, снижение — в шести регионах страны."Выздоровело за сутки 48 187 человек, или на 35,1% больше в сравнении с 12 сентября 2022 года. Выявлено 44 045 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 101 человек", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус в россии, общество