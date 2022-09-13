https://ria.ru/20220913/coca-cola-1816525134.html

Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" под новым брендом

Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" под новым брендом - РИА Новости, 13.09.2022

Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" под новым брендом

Кола вернется в меню преемника McDonald's - "Вкусно - и точка" - с 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:12

2022-09-13T16:12

2022-09-13T16:18

экономика

россия

mcdonald's corporation

the coca-cola company

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кола вернется в меню преемника McDonald's - "Вкусно - и точка" - с 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 литра. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", - сообщили в пресс-службе.Компания добавила, что в процессе трансформации бизнеса "Вкусно – и точка" сохранила практически всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое. Сеть также развивает цепочки поставщиков других продуктов и привлекает новых партнеров."На данный момент в меню прохладительных напитков "Вкусно – и точка" представлены также два вида липтон айс-ти и три вида молочных коктейлей", - уточнили в компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20220902/kartofel-1814079136.html

https://ria.ru/20220907/kola-1815230505.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, mcdonald's corporation, the coca-cola company, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)