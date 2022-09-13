https://ria.ru/20220913/coca-cola-1816525134.html
Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" под новым брендом
Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" под новым брендом - РИА Новости, 13.09.2022
Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" под новым брендом
Кола вернется в меню преемника McDonald's - "Вкусно - и точка" - с 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:12
2022-09-13T16:12
2022-09-13T16:18
экономика
россия
mcdonald's corporation
the coca-cola company
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кола вернется в меню преемника McDonald's - "Вкусно - и точка" - с 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 литра. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", - сообщили в пресс-службе.Компания добавила, что в процессе трансформации бизнеса "Вкусно – и точка" сохранила практически всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое. Сеть также развивает цепочки поставщиков других продуктов и привлекает новых партнеров."На данный момент в меню прохладительных напитков "Вкусно – и точка" представлены также два вида липтон айс-ти и три вида молочных коктейлей", - уточнили в компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20220902/kartofel-1814079136.html
https://ria.ru/20220907/kola-1815230505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation, the coca-cola company, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Россия, McDonald's Corporation, The Coca-Cola Company, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
16:12 13.09.2022 (обновлено: 16:18 13.09.2022)
Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" под новым брендом
Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно — и точка" 15 сентября под брендом "Добрый"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кола вернется в меню преемника McDonald's - "Вкусно - и точка" - с 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 литра. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", - сообщили в пресс-службе.
Компания добавила, что в процессе трансформации бизнеса "Вкусно – и точка" сохранила практически всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое. Сеть также развивает цепочки поставщиков других продуктов и привлекает новых партнеров.
"На данный момент в меню прохладительных напитков "Вкусно – и точка" представлены также два вида липтон айс-ти и три вида молочных коктейлей", - уточнили в компании.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России
, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".