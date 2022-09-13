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Андрей Чибис: Мурманская область превращает вызовы в новые возможности

Андрей Чибис: Мурманская область превращает вызовы в новые возможности - РИА Новости, 13.09.2022

Андрей Чибис: Мурманская область превращает вызовы в новые возможности

Экономика Мурманской области за последние полгода показывает значительный рост, несмотря на введенные странами Запада ограничения. О том, как себя чувствуют в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:15

2022-09-13T14:15

2022-09-13T14:15

мурманская область

экономика

технологии

мурманская область

белоруссия

еврохим

россия

андрей чибис

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Экономика Мурманской области за последние полгода показывает значительный рост, несмотря на введенные странами Запада ограничения. О том, как себя чувствуют в новой экономической реальности крупный и малый бизнес, какие перспективы даст региону сотрудничество с Республикой Беларусь, о новых точках роста в Кольском Заполярье и о том, каким образом вызовы можно превратить в возможности, РИА Новости рассказал губернатор региона Андрей Чибис.- Андрей Владимирович, вы только что вернулись из рабочей поездки в Белоруссию, где встречались с президентом республики Александром Лукашенко, представителями правительства, посещали крупные предприятия. Каковы главные результаты этой поездки?Действительно, поездка была очень результативной, принят ряд очень значимых для Мурманской области решений. Первое – это фиксация решения о перевалке белорусских экспортных грузов или их части через порт Мурманск. Пожалуй, это главный результат. Для решения этой задачи должен появиться еще один новый терминал, и он будет построен на западном берегу Кольского залива.Это решение позволяет сохранить суверенитет по экспорту для Белоруссии, и конечно, добавляет роста экономике Мурманску в рамках реализации проекта Мурманского транспортного узла. Подчеркну, что это не обсуждение на начальном этапе, а вопрос глубокой стадии проработки – мы предложили коллегам два участка, делегация специалистов приезжала из Белоруссии, осмотрела их. Сейчас важно политическое решение, а дальше мы уже с кабинетом министров, с председателем правительства отрабатываем детали, сроки и инвестиционные параметры.Второе решение – это увеличение поставок "Белазов" для наших горно-добывающих компаний, что выгодно и белорусской стороне, и нашим компаниям, потому что мы становимся независимыми от американской и европейской техники. Кроме того, речь идет о поставке оборудования для работы в шахтах – ту технику, которая сегодня производится в Европе, заменит белорусская, и она обеспечит работоспособность наших ключевых горно-добывающих компаний. Кроме того, мы решили, что в регионе будет открыт сервисный центр "Белаза", а на базе филиала мурманского университета мы откроем специальные классы, где будем готовить наших ребят к работе на этой технике – это полноценное взаимодействие, "под ключ", долгосрочное.Еще одно важное направление сотрудничества касается обновления пассажирского транспорта – белорусский транспорт зарекомендовал себя достаточно хорошо, и мы планируем увеличение поставок белорусских автобусов и троллейбусов в Мурманскую область, чтобы продолжить программу обновления общественного транспорта, которую активно запустили.Но и это еще не все. Мы обсудили вопросы поставок коммунальной техники - здесь такая же ситуация. У нас были вопросы, прежде всего, по малой коммунальной технике – раньше она, как правило, была западного производства, был риск, что мы не сможем ее поставлять. Но сейчас мы внимательно изучили образцы белорусской техники, которая сейчас независима от западных комплектующих. Также мы планируем закупку техники для уборки и укладки асфальта для нужд Мурманска и других муниципалитетов.Кроме того, в ходе проведенных встреч мы обсудили вопрос привлечение белорусских подрядчиков на наши объекты, в том числе на строительство социальных и жилых объектов, есть идеи в сфере обмена кадрами в здравоохранении и образовании, проекты в сфере науки. Еще один важный вопрос для многих жителей Мурманской области и Белоруссии – транспортное сообщение. У нас очень востребовано железнодорожное сообщение между Мурманском и Минском, которое мы открыли в прошлом году. Сейчас мы договорились, глубоко проработаем все возможности, чтобы запустить прямое авиасообщение.- Насколько серьезно белорусские партнеры настроены сегодня сотрудничать с небольшим северным российским регионом?Скажу честно – у меня сложилось очень позитивное впечатление. Сегодня становится понятно: то давление, которое испытывает и наша страна, и Белоруссия, заставляет нас искать более эффективные решения – и в части технологического перевооружения, в готовности и способности выпускать хорошее оборудование в рамках кооперации между российскими и белорусскими производителями, и в части новых проектов, перспектива развития которых была заоблачной и прежде всерьез не рассматривалась.Ограничения нас стимулировали с точки зрения совместной работы. Меня радует, что благодаря тем решениям, которые мы приняли, мы в значительной степени уходим от зависимости от наших зарубежных производителей. Принципиальное решение наших компаний – и я им очень благодарен – искать новые пути сотрудничества, в том числе с Белоруссией.Так что настроение очень позитивное – все очень четко, понятно, оперативно – наши коллеги из Белоруссии с большим желанием готовы работать. У меня положительное впечатление и от встречи с президентом Александром Лукашенко и его коллегами из правительства - все, что мы отрабатываем во взаимодействии, принимает конкретные формы, и появляется понимание, как действовать дальше.И с эмоциональной точки зрения – мы не чувствуем себя в Белоруссии как "за границей", нам комфортно. Это по-настоящему союзное государство, и не только по официальным документам, а сточки зрения реального взаимодействия. А для области это дает новые возможности обеспечить работоспособность тех сфер, которые для нас важны.- Еще одна территория, с которой Мурманская область в последнее время налаживает взаимодействие – Донбасс. В конце лета вы побывали и там с рабочей поездкой. Чем Север может помочь Донбассу, появились ли какие-то перспективы сотрудничества?Ни для кого не секрет, что мы помогаем Донбассу с самого начала. Не только правительство, но и простые северяне – огромное количество наших жителей искренне и по зову сердца собирают все самое необходимое для того, чтобы поддержать жителей Донбасса, которые оказались в трудной ситуации. Поэтому работа выстроена регулярная, хотя мы не так часто о ней говорим.В рамках моей поездки главной задачей было найти четкие и понятные экономические связи, чтобы поддержать предприятия Донбасса. И эти связи были найдены. Совсем недавно к нам приезжали руководители и специалисты предприятий Донбасса. В рамках организованных встреч представители ДНР рассказали о своем промышленном потенциале. Заполярные компании высказали свою заинтересованность в продукции, производимой предприятиями ДНР, обменялись контактами с целью дальнейшего точечного взаимодействия. Успешная совместная кооперация позволит загрузить предприятия на Донбассе, даст инвестиции и рабочие места.- Сегодня многие жители России озабочены тем, что экономическая ситуация в стране может ухудшиться. Как вы оцениваете позиции Мурманской области, произошел ли спад экономики в последние месяцы?Скажу честно, мы в целом ждали худшего сценария в рамках тех ограничений, которые были введены. Но этого не произошло. И это не чудо, а кропотливый труд всех команд – и федерального правительства, и органов управления в регионе, и трудовых коллективов. Сегодня мы видим не падение, а рост промышленного производства за первое полугодие – на 8%, это выше, чем в целом по стране.У нас растет промышленное строительство, и по тем планам и проектам, которые были определены раньше, существенных отставаний или срывов нет. Продолжается и рост инвестиций. Важно, что планы крупных компаний, например, "Норникеля", не меняются. Есть определенные моменты, связанные со сменой технологического оборудования, но эти вопросы решаются, компания начинает строительство завода "Большая медь".Мы подписали большой специнвестконтракт с "Еврохимом". Перед этим оперативно был принят областной закон, который позволил поддержать предприятие предоставив инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Инвестиционный проект направлен на продление эффективной работы предприятия. Со своей стороны "Еврохим" обязуется в 10-летний период вложить инвестиции, превышающие 100 миллиардов рублей.Не могу сказать, что проблем нет совсем, но они точечные, и по большинству этих вопросов понятно, что делать. Мы стараемся минимизировать риски и искать решения. Крупные компании и крупные налогоплательщики нормально работают, неплохо себя чувствует и малый и средний бизнес. Запущенные меры поддержки дали хорошие результаты, и за последнее полугодие мы видим прирост количества небольших предприятий.- Вы упомянули меры поддержки, которые работают на Севере. Как бы вы оценили работу преференциальных режимов, программы "Гектар Арктики" в Мурманской области?Чтобы оценить результаты работы "Гектара Арктики", должно еще пройти время. У многих планы по строительству летом чуть сдвинулись с учетом ключевой ставки, но мы видим проекты, которые реалистичны, и стараемся им помогать. Часть "гектарщиков" получили губернаторские стартапы. Мои коллеги встречаются с активными людьми в тех локациях, где их больше всего, чтобы понять, какие меры поддержки нужны. Результаты разумно подводить в конце следующего года.Что касается резидентов Арктической зоны и территории опережающего развития, здесь все довольно успешно. Благодаря действию этих двух префрежимов на территории региона будет создано более 10 000 рабочих мест, а 4000 рабочих мест уже создано. Более 100 миллиардов рублей уже вложено, а резидентами стали уже 175 организации (АЗРФ 167 резидентов и ТОР 8 резидентов). Мы видим высокую инвестиционную активность, реальный рост с точки зрения динамики привлечения инвестиций и промпроизводста. Большой набор мероприятий и ручное сопровождение крупных и средних проектов дает соответствующий эффект, мы не только не стагнируем, но и растем.- После встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в конце этого лета вы заявили о том, что можно говорить о начале реализации проекта газификации Мурманской области. Насколько реальны перспективы, о которых говорят уже много лет?Это очень важный проект для Мурманской области, который открывает широкие перспективы экономического развития. В прошлые годы мы добились поддержки правительства и президента по специальным налоговым режимам, это дало возможности и для разработки месторождений, и стало разумным развитие здесь перерабатывающих мощностей. Существенным ограничением является энергетическая составляющая для создания таких производств. И газ здесь – оптимальное решение.Кроме того, газ более экологичен в использовании, и кроме того, газификация повысит качество жизни северян, позволив снизить затраты на отопление. Так что плюсы очевидны. Но сам проект очень сложен. Было много сценариев газификации, мы полтора года обсуждали, много дискутировали. В результате, президент поддержал необходимость газификации нашего региона.На встрече с Миллером мы подробно обсудили и запустили проект в режиме подготовки проектной документации. Важно, что проект запущен не в режиме декларации, а в режиме подготовки проектной документации и изысканий, и об этом глава "Газпрома" указания дал, и работа началась. Проект масштабный, непростой и дорогой, газопровод не строится за год-два, но, тем не менее, мы можем смело говорить о том, что перешли рубикон дискуссий.Важно, что с учетом этого решения мы с коллегами из "Фосагро" и "Еврохима" приступаем к проекту по переработке того сырья, которое добывается на нашей территории. Это непростой путь, но это решение по газификации простимулировало наши компании к этой работе. В данных условиях это важнейшее решение для будущего развития области.- Вы работаете в регионе больше трех лет, но "спокойных" периодов в них, пожалуй, не было. Огромным вызовом оказалась жизнь в условиях пандемии, когда приходилось принимать множество непростых решений. Сегодня – новая экономическая реальность, которая также заставляет искать пути выхода из возникающих проблем. Как вам работается в условиях постоянного стресса?Пожалуй, вы правы в том, что мне, моей команде, да и коллегам из других регионов по всей стране приходится последние годы работать в условиях постоянных вызовов. Скажу честно, зачастую решаем трудные задачи, но когда видим результат и понимаем, что все получилось, получаем огромное удовлетворение.У нас хорошая команда, которая умеет бороться, работать честно и на пределе возможностей, решать на первый взгляд невыполнимые задачи. Так что мы всегда в тонусе и никогда не расслабляемся. И, в первую очередь, надеюсь, что северяне видят все эти результаты.И сегодня, несмотря на экономическое давление, в условиях ограничений мы обязаны находить новые точки роста, вырабатывать оригинальные решения, пробовать новое – и именно так проблемы превращаются в возможности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, мурманская область, белоруссия, еврохим, россия, андрей чибис, гмк "норильский никель", интервью