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Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований - РИА Новости, 13.09.2022
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований
Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около 40 миллиарда долларов), порядка 94% из них - из внешних ресурсов, сообщил... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T22:18
2022-09-13T22:18
2022-09-13T22:18
экономика
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около 40 миллиарда долларов), порядка 94% из них - из внешних ресурсов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Во вторник министры одобрили проект бюджета Украины на 2023 год."Государственные заимствования – 1,516 триллиона гривен (около 40 миллиардов долларов – ред.). 94% заимствований планируется взять из внешних ресурсов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220913/inflyatsiya-1816601390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, верховная рада украины
Экономика, Украина, Верховная Рада Украины
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований
Железняк: проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований