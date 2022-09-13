https://ria.ru/20220913/byudzhet-1816607194.html

Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований

Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований - РИА Новости, 13.09.2022

Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований

Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около 40 миллиарда долларов), порядка 94% из них - из внешних ресурсов, сообщил... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T22:18

2022-09-13T22:18

2022-09-13T22:18

экономика

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около 40 миллиарда долларов), порядка 94% из них - из внешних ресурсов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Во вторник министры одобрили проект бюджета Украины на 2023 год."Государственные заимствования – 1,516 триллиона гривен (около 40 миллиардов долларов – ред.). 94% заимствований планируется взять из внешних ресурсов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220913/inflyatsiya-1816601390.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, верховная рада украины