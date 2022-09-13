Рейтинг@Mail.ru
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/byudzhet-1816607194.html
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований - РИА Новости, 13.09.2022
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований
Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около 40 миллиарда долларов), порядка 94% из них - из внешних ресурсов, сообщил... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T22:18
2022-09-13T22:18
экономика
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105089/34/1050893446_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cff6ce7cdb7a9e1fc9317f39d46db8d0.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около 40 миллиарда долларов), порядка 94% из них - из внешних ресурсов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Во вторник министры одобрили проект бюджета Украины на 2023 год."Государственные заимствования – 1,516 триллиона гривен (около 40 миллиардов долларов – ред.). 94% заимствований планируется взять из внешних ресурсов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220913/inflyatsiya-1816601390.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105089/34/1050893446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e12d9d448423221a3b26c3daacb8073e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, верховная рада украины
Экономика, Украина, Верховная Рада Украины
22:18 13.09.2022
 
Проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований

Железняк: проект бюджета Украины предусматривает 40 миллиардов долларов заимствований

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект бюджета Украины предусматривает 1,516 триллиона гривен заимствований (около 40 миллиарда долларов), порядка 94% из них - из внешних ресурсов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Во вторник министры одобрили проект бюджета Украины на 2023 год.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
21:25
На Украине ожидают рост инфляции до 30 процентов
"Государственные заимствования – 1,516 триллиона гривен (около 40 миллиардов долларов – ред.). 94% заимствований планируется взять из внешних ресурсов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
 
ЭкономикаУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала