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Шмыгаль: проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает его дефицит
Шмыгаль: проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает его дефицит - РИА Новости, 13.09.2022
Шмыгаль: проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает его дефицит
Проект госбюджета Украины на 2023 года предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T22:09
2022-09-13T22:09
2022-09-13T22:10
экономика
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект госбюджета Украины на 2023 года предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль."В 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 триллиона гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 триллиона гривен. Соответственно, ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 миллиарда долларов", - сказал Шмыгаль по итогам заседания кабмина, на котором был одобрен проект бюджета Украины на 2023 год.
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экономика, денис шмыгаль, украина, в мире
Экономика, Денис Шмыгаль, Украина, В мире
22:09 13.09.2022 (обновлено: 22:10 13.09.2022)
Шмыгаль: проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает его дефицит
Шмыгаль: проект госбюджета Украины учитывает превышение расходов над доходами в два раза