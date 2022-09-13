15:49 13.09.2022 (обновлено: 16:30 13.09.2022)
МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России
МИД вновь потребовал от Евросоюза объяснить заявления Борреля о "фашистской" России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва все еще не получила никаких объяснений от ЕС по поводу высказываний главы евродипломатии Жозепа Борреля о России, сообщили в МИД.
"Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений", — подчеркнули на Смоленской площади.
В начале минувшей недели Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что сможет таким образом выражаться более точно и быстро.
Представитель Эстонии, задавая вопрос, использовал словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал эту формулировку.
Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции голос Борреля перекрывался. Переводчица не упомянула, что слова дипломата были повтором вопроса и представила их как высказывание Борреля.
Москва запросила стенограмму выступления.
Владимир Путин на минувшей неделе также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что Боррель "большой специалист молоть языком".