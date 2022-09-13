https://ria.ru/20220913/borrel-1816517751.html

МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России

МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России - РИА Новости, 13.09.2022

МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России

Москва все еще не получила никаких объяснений от ЕС по поводу высказываний главы евродипломатии Жозепа Борреля о России, сообщили в МИД. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:49

2022-09-13T15:49

2022-09-13T16:30

в мире

жозеп боррель

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва все еще не получила никаких объяснений от ЕС по поводу высказываний главы евродипломатии Жозепа Борреля о России, сообщили в МИД.В начале минувшей недели Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что сможет таким образом выражаться более точно и быстро.Представитель Эстонии, задавая вопрос, использовал словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал эту формулировку.Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции голос Борреля перекрывался. Переводчица не упомянула, что слова дипломата были повтором вопроса и представила их как высказывание Борреля.Москва запросила стенограмму выступления.Владимир Путин на минувшей неделе также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что Боррель "большой специалист молоть языком".

https://ria.ru/20220907/borrel-1815116863.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии