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МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России - РИА Новости, 13.09.2022
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МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России
МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России - РИА Новости, 13.09.2022
МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России
Москва все еще не получила никаких объяснений от ЕС по поводу высказываний главы евродипломатии Жозепа Борреля о России, сообщили в МИД. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:49
2022-09-13T16:30
в мире
жозеп боррель
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва все еще не получила никаких объяснений от ЕС по поводу высказываний главы евродипломатии Жозепа Борреля о России, сообщили в МИД.В начале минувшей недели Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что сможет таким образом выражаться более точно и быстро.Представитель Эстонии, задавая вопрос, использовал словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал эту формулировку.Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции голос Борреля перекрывался. Переводчица не упомянула, что слова дипломата были повтором вопроса и представила их как высказывание Борреля.Москва запросила стенограмму выступления.Владимир Путин на минувшей неделе также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что Боррель "большой специалист молоть языком".
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в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
15:49 13.09.2022 (обновлено: 16:30 13.09.2022)
 
МИД не получил от Евросоюза никаких объяснений слов Борреля о России

МИД вновь потребовал от Евросоюза объяснить заявления Борреля о "фашистской" России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва все еще не получила никаких объяснений от ЕС по поводу высказываний главы евродипломатии Жозепа Борреля о России, сообщили в МИД.

"Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений", — подчеркнули на Смоленской площади.

В начале минувшей недели Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что сможет таким образом выражаться более точно и быстро.
Представитель Эстонии, задавая вопрос, использовал словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал эту формулировку.
Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции голос Борреля перекрывался. Переводчица не упомянула, что слова дипломата были повтором вопроса и представила их как высказывание Борреля.
Москва запросила стенограмму выступления.
Владимир Путин на минувшей неделе также прокомментировал высказывания главы евродипломатии, заявив, что Боррель "большой специалист молоть языком".
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В миреЖозеп БоррельРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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