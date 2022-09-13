https://ria.ru/20220913/blokirovka-1816450410.html

Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России

Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России - РИА Новости, 13.09.2022

Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России

Стоит рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, заявил в Госдуме лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:12

2022-09-13T13:12

2022-09-13T15:45

общество

технологии

россия

госдума рф

партия "новые люди"

алексей нечаев

instagram

instagram, inc.

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоит рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, заявил в Госдуме лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.По словам Нечаева, люди вновь возвращаются к использованию Instagram*, а многие граждане продолжают им пользоваться через VPN-сервисы.Депутат отметил, что соцсеть важна для малого бизнеса, а простые люди общаются через нее с друзьями."Что мы получили? 25 миллионов в России скачали VPN. <...> Рады мы этому или нет?" - заключил Нечаев.Ранее Meta Platforms* из-за событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения" страны. После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании американской компании экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/instagram-1809191613.html

https://ria.ru/20220812/razblokirovka-1809179888.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, госдума рф, партия "новые люди", алексей нечаев, instagram, instagram, inc.