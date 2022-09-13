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Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России - РИА Новости, 13.09.2022
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Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России - РИА Новости, 13.09.2022
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России
Стоит рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, заявил в Госдуме лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:12
2022-09-13T15:45
общество
технологии
россия
госдума рф
партия "новые люди"
алексей нечаев
instagram
instagram, inc.
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоит рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, заявил в Госдуме лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.По словам Нечаева, люди вновь возвращаются к использованию Instagram*, а многие граждане продолжают им пользоваться через VPN-сервисы.Депутат отметил, что соцсеть важна для малого бизнеса, а простые люди общаются через нее с друзьями."Что мы получили? 25 миллионов в России скачали VPN. &lt;...&gt; Рады мы этому или нет?" - заключил Нечаев.Ранее Meta Platforms* из-за событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения" страны. После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании американской компании экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/instagram-1809191613.html
https://ria.ru/20220812/razblokirovka-1809179888.html
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общество, технологии, россия, госдума рф, партия "новые люди", алексей нечаев, instagram, instagram, inc.
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ, Партия "Новые люди", Алексей Нечаев, Instagram, Instagram, Inc.
13:12 13.09.2022 (обновлено: 15:45 13.09.2022)
 
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России

Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram, заявив, что он исправился

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев
Лидер партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоит рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, заявил в Госдуме лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

"То, что Instagram* у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta* еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram*. <...> Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram*, раз он начал себя хорошо вести?" — заявил политик.

По словам Нечаева, люди вновь возвращаются к использованию Instagram*, а многие граждане продолжают им пользоваться через VPN-сервисы.
Депутат отметил, что соцсеть важна для малого бизнеса, а простые люди общаются через нее с друзьями.
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"Что мы получили? 25 миллионов в России скачали VPN. <...> Рады мы этому или нет?" - заключил Нечаев.
Ранее Meta Platforms* из-за событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения" страны. После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании американской компании экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ОбществоТехнологииРоссияГосдума РФПартия "Новые люди"Алексей НечаевInstagramInstagram, Inc.
 
 
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