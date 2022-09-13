13:12 13.09.2022 (обновлено: 15:45 13.09.2022)
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram* в России
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил разблокировать Instagram, заявив, что он исправился
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоит рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, заявил в Госдуме лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.
"То, что Instagram* у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta* еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram*. <...> Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram*, раз он начал себя хорошо вести?" — заявил политик.
По словам Нечаева, люди вновь возвращаются к использованию Instagram*, а многие граждане продолжают им пользоваться через VPN-сервисы.
Депутат отметил, что соцсеть важна для малого бизнеса, а простые люди общаются через нее с друзьями.
12 августа, 15:49В РоссииВ Госдуме назвали два условия для разблокировки Instagram*
"Что мы получили? 25 миллионов в России скачали VPN. <...> Рады мы этому или нет?" - заключил Нечаев.
Ранее Meta Platforms* из-за событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения" страны. После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании американской компании экстремистской организацией, а Следственный комитет завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
12 августа, 15:23В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*