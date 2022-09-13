https://ria.ru/20220913/blagoustroystvo-1816551259.html
В Тверской области благоустроят территории, прилегающие к туробъектам
В Тверской области благоустроят территории, прилегающие к туробъектам - РИА Новости, 13.09.2022
В Тверской области благоустроят территории, прилегающие к туробъектам
В Тверской области благоустроят территории, прилегающие к объектам туристического показа, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:16
2022-09-13T17:16
2022-09-13T17:16
тверская область
игорь руденя
благоустройство
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ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. В Тверской области благоустроят территории, прилегающие к объектам туристического показа, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос создания и развития проектов по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области."Важно, чтобы все муниципальные образования, вне зависимости от бюджетной обеспеченности, смогли принять участие в этой работе. Сегодня вопрос благоустройства актуален для всех территорий", - отметил на заседании губернатор региона Игорь Руденя.Поддержка будет предоставляться проектам обустройства сервисных туристических зон на территории, находящейся в непосредственной близости к достопримечательностям. Доля софинансирования для муниципалитетов составит всего 1%.Средства можно будет направить на освещение, установку стендов с туристической информацией, урн, контейнеров, туалетных модулей, а также на обновление покрытия для остановки транспорта.В число критериев оценки проектов вошли наличие познавательной, исторической, культурной ценности объекта туристического показа, рядом с которым будет проведено благоустройство, приспособленность объекта для посещения маломобильными группами граждан, наличие объектов культурного наследия в муниципалитетах, вовлеченных в туристический оборот, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220913/modernizatsiya-1816524896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, благоустройство
Тверская область, Игорь Руденя, Благоустройство
ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. В Тверской области благоустроят территории, прилегающие к объектам туристического показа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос создания и развития проектов по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.
"Важно, чтобы все муниципальные образования, вне зависимости от бюджетной обеспеченности, смогли принять участие в этой работе. Сегодня вопрос благоустройства актуален для всех территорий", - отметил на заседании губернатор региона Игорь Руденя
.
Поддержка будет предоставляться проектам обустройства сервисных туристических зон на территории, находящейся в непосредственной близости к достопримечательностям. Доля софинансирования для муниципалитетов составит всего 1%.
Средства можно будет направить на освещение, установку стендов с туристической информацией, урн, контейнеров, туалетных модулей, а также на обновление покрытия для остановки транспорта.
В число критериев оценки проектов вошли наличие познавательной, исторической, культурной ценности объекта туристического показа, рядом с которым будет проведено благоустройство, приспособленность объекта для посещения маломобильными группами граждан, наличие объектов культурного наследия в муниципалитетах, вовлеченных в туристический оборот, пояснили в пресс-службе.