18:04 13.09.2022 (обновлено: 19:12 13.09.2022)
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой
Зампред Совбеза Медведев назвал киевский проект гарантий безопасности прологом к войне
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет собой первый шаг к мировому конфликту.
"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", — отметил он.
Медведев подчеркнул, что озвученные предложения почти означают применение к Украине пятой статьи Североатлантического пакта. Она, в свою очередь, гласит, что если одно государство — член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, союзники будут считать это атакой на все страны альянса и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.
Зампред Совбеза также заявил, что дальнейшее накачивание Киева оружием может обернуться тем, что военная кампания перейдет на другой уровень. По его словам, тогда западным странам не удастся "отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах", потому что "все заполыхает вокруг них".
Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.