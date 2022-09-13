https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816563018.html

Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой

Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой - РИА Новости, 13.09.2022

Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет собой первый шаг к... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:04

2022-09-13T18:04

2022-09-13T19:12

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

в мире

украина

россия

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет собой первый шаг к мировому конфликту.Медведев подчеркнул, что озвученные предложения почти означают применение к Украине пятой статьи Североатлантического пакта. Она, в свою очередь, гласит, что если одно государство — член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, союзники будут считать это атакой на все страны альянса и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.Зампред Совбеза также заявил, что дальнейшее накачивание Киева оружием может обернуться тем, что военная кампания перейдет на другой уровень. По его словам, тогда западным странам не удастся "отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах", потому что "все заполыхает вокруг них".Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.

https://ria.ru/20220913/zelenskiy-1816540770.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр