Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816563018.html
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой - РИА Новости, 13.09.2022
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет собой первый шаг к... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:04
2022-09-13T19:12
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет собой первый шаг к мировому конфликту.Медведев подчеркнул, что озвученные предложения почти означают применение к Украине пятой статьи Североатлантического пакта. Она, в свою очередь, гласит, что если одно государство — член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, союзники будут считать это атакой на все страны альянса и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.Зампред Совбеза также заявил, что дальнейшее накачивание Киева оружием может обернуться тем, что военная кампания перейдет на другой уровень. По его словам, тогда западным странам не удастся "отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах", потому что "все заполыхает вокруг них".Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.
https://ria.ru/20220913/zelenskiy-1816540770.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:04 13.09.2022 (обновлено: 19:12 13.09.2022)
 
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой

Зампред Совбеза Медведев назвал киевский проект гарантий безопасности прологом к войне

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что проект Киева по гарантиям безопасности представляет собой первый шаг к мировому конфликту.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", — отметил он.

Медведев подчеркнул, что озвученные предложения почти означают применение к Украине пятой статьи Североатлантического пакта. Она, в свою очередь, гласит, что если одно государство — член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, союзники будут считать это атакой на все страны альянса и предпримут действия, которые сочтут необходимыми.
Зампред Совбеза также заявил, что дальнейшее накачивание Киева оружием может обернуться тем, что военная кампания перейдет на другой уровень. По его словам, тогда западным странам не удастся "отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах", потому что "все заполыхает вокруг них".
Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки оружия Киеву и помогать финансово.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
16:51Специальная военная операция на Украине
Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала