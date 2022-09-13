https://ria.ru/20220913/berlin-1816566040.html
Берлин отказался от рождественского освещения на двух главных улицах
Берлин отказался от рождественского освещения на двух главных улицах - РИА Новости, 13.09.2022
Берлин отказался от рождественского освещения на двух главных улицах
Сенат Берлина подтвердил, что в текущем году он не будет тратить средства на рождественские гирлянды на знаменитом бульваре столицы Курфюрстендамм и на другой... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:16
2022-09-13T18:16
2022-09-13T18:34
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Сенат Берлина подтвердил, что в текущем году он не будет тратить средства на рождественские гирлянды на знаменитом бульваре столицы Курфюрстендамм и на другой известной берлинской улице Унтер-ден-Линден, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на сенатора по экономике города Штефана Шварца."Мы не можем всерьез говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить, и мы составляем пакеты помощи для людей и предприятий, борющихся с ростом цен на электроэнергию", - привело агентство слова Шварца.По его словам, сенат принял решение ещё в 2020 году не продолжать финансовую поддержку рождественского освещения с 2022 года. В прошлом году на рождественское освещение в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм было выделено 250 тысяч евро, в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден - 160 тысяч евро.
https://ria.ru/20220913/podsvetka-1816493691.html
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в мире, берлин (город), германия, цены, электричество
В мире, Берлин (город), Германия, Цены, Электричество
18:16 13.09.2022 (обновлено: 18:34 13.09.2022)
Берлин отказался от рождественского освещения на двух главных улицах
Берлин отказался от рождественских гирлянд на двух улицах из-за роста цен на электричество