https://ria.ru/20220913/berlin-1816566040.html

Берлин отказался от рождественского освещения на двух главных улицах

Берлин отказался от рождественского освещения на двух главных улицах - РИА Новости, 13.09.2022

Берлин отказался от рождественского освещения на двух главных улицах

Сенат Берлина подтвердил, что в текущем году он не будет тратить средства на рождественские гирлянды на знаменитом бульваре столицы Курфюрстендамм и на другой... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:16

2022-09-13T18:16

2022-09-13T18:34

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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Сенат Берлина подтвердил, что в текущем году он не будет тратить средства на рождественские гирлянды на знаменитом бульваре столицы Курфюрстендамм и на другой известной берлинской улице Унтер-ден-Линден, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на сенатора по экономике города Штефана Шварца."Мы не можем всерьез говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить, и мы составляем пакеты помощи для людей и предприятий, борющихся с ростом цен на электроэнергию", - привело агентство слова Шварца.По его словам, сенат принял решение ещё в 2020 году не продолжать финансовую поддержку рождественского освещения с 2022 года. В прошлом году на рождественское освещение в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм было выделено 250 тысяч евро, в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден - 160 тысяч евро.

https://ria.ru/20220913/podsvetka-1816493691.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, берлин (город), германия, цены, электричество