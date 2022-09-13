https://ria.ru/20220913/beremennost-1816572617.html
Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом
Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом - РИА Новости, 13.09.2022
Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом
Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:45
2022-09-13T18:45
2022-09-13T18:45
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.Она пояснила, что более трети оплодотворенных яйцеклеток у человека несут ту или иную хромосомную аномалию."Более половины (от 100% - ред.), если беременность закончилась неудачей, имеет ту или иную хромосомную патологию. Причём нам хорошо известно, что чем на более раннем сроке беременность замерла, какие-то проблемы с ней произошли, тем больше вероятность, что это хромосомные патологии", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, беременность
Общество, Здоровье - Общество, беременность
Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом
Эксперт Баранова: более половины неудачных беременностей вызваны хромосомной патологией
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
Она пояснила, что более трети оплодотворенных яйцеклеток у человека несут ту или иную хромосомную аномалию.
"Более половины (от 100% - ред.), если беременность закончилась неудачей, имеет ту или иную хромосомную патологию. Причём нам хорошо известно, что чем на более раннем сроке беременность замерла, какие-то проблемы с ней произошли, тем больше вероятность, что это хромосомные патологии", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".