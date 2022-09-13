https://ria.ru/20220913/beremennost-1816572617.html

Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом

Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом - РИА Новости, 13.09.2022

Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом

Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:45

2022-09-13T18:45

2022-09-13T18:45

общество

здоровье - общество

беременность

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.Она пояснила, что более трети оплодотворенных яйцеклеток у человека несут ту или иную хромосомную аномалию."Более половины (от 100% - ред.), если беременность закончилась неудачей, имеет ту или иную хромосомную патологию. Причём нам хорошо известно, что чем на более раннем сроке беременность замерла, какие-то проблемы с ней произошли, тем больше вероятность, что это хромосомные патологии", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".

https://ria.ru/20220224/vitaminy-1774832790.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, беременность