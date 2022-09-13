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Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом - РИА Новости, 13.09.2022
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Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом
Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом - РИА Новости, 13.09.2022
Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом
Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:45
2022-09-13T18:45
общество
здоровье - общество
беременность
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.Она пояснила, что более трети оплодотворенных яйцеклеток у человека несут ту или иную хромосомную аномалию."Более половины (от 100% - ред.), если беременность закончилась неудачей, имеет ту или иную хромосомную патологию. Причём нам хорошо известно, что чем на более раннем сроке беременность замерла, какие-то проблемы с ней произошли, тем больше вероятность, что это хромосомные патологии", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".
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общество, здоровье - общество, беременность
Общество, Здоровье - Общество, беременность
18:45 13.09.2022
 
Эксперт связала большинство неудачных беременностей с патологиями хромосом

Эксперт Баранова: более половины неудачных беременностей вызваны хромосомной патологией

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более половины неудачных беременностей связаны с хромосомной патологией, особенно если она прервалась на раннем сроке, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
Она пояснила, что более трети оплодотворенных яйцеклеток у человека несут ту или иную хромосомную аномалию.
"Более половины (от 100% - ред.), если беременность закончилась неудачей, имеет ту или иную хромосомную патологию. Причём нам хорошо известно, что чем на более раннем сроке беременность замерла, какие-то проблемы с ней произошли, тем больше вероятность, что это хромосомные патологии", - рассказала Баранова на конференции "Комплексный подход к лечению бесплодия".
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