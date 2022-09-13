МИД Белоруссии призвал Азербайджан и Армению к соблюдению договоренностей
МИД Белоруссии призвал Азербайджан и Армению к сдержанности и соблюдению договоренностей
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. МИД Белоруссии призывает руководство Азербайджана и Армении к сдержанности и соблюдению договоренностей, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
"Призываем руководство дружественных Азербайджана и Армении к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей. Исходим из того, что любые конфликты могут и должны разрешаться исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в заявлении.
МИД Белоруссии отмечает, что в республике с тревогой следят за очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. "Скорбим о погибших с обеих сторон, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявило ведомство.
Отмечается, что официальный Минск продолжит во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.