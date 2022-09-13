https://ria.ru/20220913/baza-1816536207.html
На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников
На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников - РИА Новости, 13.09.2022
На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников
Российские подразделения уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:44
2022-09-13T16:44
2022-09-13T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов.На кадрах видно поражение штаба и расположения боевиков, а также складов с горюче-смазочными материалами.Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах.Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220913/kramatorsk-1816418299.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение базы иностранных наемников в Харьковской области
Уничтожение базы иностранных наемников в Харьковской области
2022-09-13T16:44
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PT2M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область
16:44 13.09.2022 (обновлено: 17:08 13.09.2022)
На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников
На Харьковском направлении минометами уничтожили базу иностранных наемников
БЕЛГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.
Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.
Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов.
На кадрах видно поражение штаба и расположения боевиков, а также складов с горюче-смазочными материалами.
Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах.
"У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые "Нивы". Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением", — пояснил источник агентства.
Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.
Москва
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России
.