https://ria.ru/20220913/baza-1816536207.html

На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников

На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников - РИА Новости, 13.09.2022

На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников

Российские подразделения уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:44

2022-09-13T16:44

2022-09-13T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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БЕЛГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов.На кадрах видно поражение штаба и расположения боевиков, а также складов с горюче-смазочными материалами.Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах.Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220913/kramatorsk-1816418299.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение базы иностранных наемников в Харьковской области Уничтожение базы иностранных наемников в Харьковской области 2022-09-13T16:44 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область