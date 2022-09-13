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В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза
В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза - РИА Новости, 13.09.2022
В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза
Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:36
2022-09-13T23:36
2022-09-13T23:36
в мире
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне.Американский лидер произнес торжественную речь в президентской библиотеке имени Кеннеди, после чего растерялся и не смог самостоятельно покинуть сцену. Байден позвал на помощь ассистентов и лишь с их помощью ушел с трибуны.Читатели портала Sky News Australia усомнились в дееспособности американского лидераю"До сих пор не видите, что у этого человека снижаются умственные способности из-за преклонного возраста?!" — спросила Женель Кэмпбэлл.Дэвид Снайпс назвал поведение Байдена нелепым."Этот человек не знает, приходит он или уходит", — прокомментировал Энтони Бэррон.Еще один комментатор счет состояние президента пугающим."Ему нужно сидеть дома. Джо не может найти выход", — написал он.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html
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в мире, джо байден, сша, бостон
В мире, Джо Байден, США, Бостон
В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза
Читатели Sky News Australia заявили об "умственном упадке" Байдена, потерявшегося на сцене
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне.
Американский лидер произнес торжественную речь в президентской библиотеке имени Кеннеди, после чего растерялся и не смог самостоятельно покинуть сцену. Байден позвал на помощь ассистентов и лишь с их помощью ушел с трибуны.
Читатели портала Sky News Australia
усомнились в дееспособности американского лидераю
"До сих пор не видите, что у этого человека снижаются умственные способности из-за преклонного возраста?!" — спросила Женель Кэмпбэлл.
Дэвид Снайпс назвал поведение Байдена нелепым.
"Этот человек не знает, приходит он или уходит", — прокомментировал Энтони Бэррон.
Еще один комментатор счет состояние президента пугающим.
"Ему нужно сидеть дома. Джо не может найти выход", — написал он.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.