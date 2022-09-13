https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html

В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза

В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза - РИА Новости, 13.09.2022

В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза

Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:36

2022-09-13T23:36

2022-09-13T23:36

в мире

джо байден

сша

бостон

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне.Американский лидер произнес торжественную речь в президентской библиотеке имени Кеннеди, после чего растерялся и не смог самостоятельно покинуть сцену. Байден позвал на помощь ассистентов и лишь с их помощью ушел с трибуны.Читатели портала Sky News Australia усомнились в дееспособности американского лидераю"До сих пор не видите, что у этого человека снижаются умственные способности из-за преклонного возраста?!" — спросила Женель Кэмпбэлл.Дэвид Снайпс назвал поведение Байдена нелепым."Этот человек не знает, приходит он или уходит", — прокомментировал Энтони Бэррон.Еще один комментатор счет состояние президента пугающим."Ему нужно сидеть дома. Джо не может найти выход", — написал он.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html

https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html

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в мире, джо байден, сша, бостон