https://ria.ru/20220913/bayden-1816500209.html
Байден потерялся во время выступления и не смог уйти со сцены
Байден потерялся во время выступления и не смог уйти со сцены - РИА Новости, 13.09.2022
Байден потерялся во время выступления и не смог уйти со сцены
Президент США Джо Байден попросил помощи, когда "потерялся" после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Об этом сообщает Sky News. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:15
2022-09-13T15:15
2022-09-13T15:33
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил помощи, когда "потерялся" после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Об этом сообщает Sky News.Курьез случился накануне. Американский лидер представил свое видение программы Cancer Moonshot, направленной на сокращение смертности от рака.В конце выступления Байден поблагодарил аудиторию за внимание, отошел от трибуны, развернулся и хотел уйти, но остановился и стал растерянно оглядываться по сторонам. Затем глава государства позвал на сцену помощников и, развернувшись спиной к зрителям, спросил, куда ему идти дальше, и ушел лишь после подсказки в сопровождении ассистентов.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
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в мире, джо байден, сша, бостон
В мире, Джо Байден, США, Бостон
15:15 13.09.2022 (обновлено: 15:33 13.09.2022)
Байден потерялся во время выступления и не смог уйти со сцены
Байден потерялся после выступления и не смог без чужой помощи уйти со сцены в Бостоне
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Президент США Джо Байден попросил помощи, когда "потерялся" после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Об этом сообщает Sky News
.
Курьез случился накануне. Американский лидер представил свое видение программы Cancer Moonshot, направленной на сокращение смертности от рака.
В конце выступления Байден поблагодарил аудиторию за внимание, отошел от трибуны, развернулся и хотел уйти, но остановился и стал растерянно оглядываться по сторонам. Затем глава государства позвал на сцену помощников и, развернувшись спиной к зрителям, спросил, куда ему идти дальше, и ушел лишь после подсказки в сопровождении ассистентов.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.