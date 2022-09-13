В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета
В Ростовской области стартует IХ Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета
© Фото предоставлено пресс-службойНародный артист СССР Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой
Народный артист СССР Юрий Башмет. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. IХ Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета стартует в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 13 сентября, стартует IХ Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Событие приурочено к 85-летию Ростовской области и традиционно пройдет в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске с 13 по 16 сентября", - говорится в сообщении.
Для каждого из городов подготовлена специальная программа, которую представят государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Мероприятие отличает особый статус, поскольку оно проходит на родине музыканта.
Во вторник, 13 сентября, состоится концерт и торжественное открытие фестиваля в Ростовской государственной филармонии, на котором выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Башмета. Программа включит произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, в качестве солистов выступят скрипач Павел Милюков и солистка Мариинского театра Ирина Шишкова.
Второй концерт фестиваля пройдет в культурно-спортивном комплексе ОО "ПК "НЭВЗ" в Новочеркасске 14 сентября. Третий - 15 сентября в концертном зале "Олимп" в Таганроге. 16 сентября на гала-концерте закрытия фестиваля, который пройдет в Ростовской филармонии, выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы".
"В день юбилея Ростовской области мы принимаем настоящий праздник искусства, крупнейшее культурное событие юга России - Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Проект дарит нам редкую возможность насладиться целой чередой ярких выступлений звезд мировой сцены, радует высочайшим художественным уровнем исполнения академической музыки, восхищает воплощением необыкновенных творческих идей", - цитирует правительство слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
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