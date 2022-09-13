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В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета

В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета - РИА Новости, 13.09.2022

В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета

IХ Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета стартует в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:42

2022-09-13T16:42

2022-09-13T16:42

ростовская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. IХ Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета стартует в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области, сообщает правительство региона."Сегодня, 13 сентября, стартует IХ Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Событие приурочено к 85-летию Ростовской области и традиционно пройдет в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске с 13 по 16 сентября", - говорится в сообщении.Для каждого из городов подготовлена специальная программа, которую представят государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Мероприятие отличает особый статус, поскольку оно проходит на родине музыканта.Во вторник, 13 сентября, состоится концерт и торжественное открытие фестиваля в Ростовской государственной филармонии, на котором выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Башмета. Программа включит произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, в качестве солистов выступят скрипач Павел Милюков и солистка Мариинского театра Ирина Шишкова.Второй концерт фестиваля пройдет в культурно-спортивном комплексе ОО "ПК "НЭВЗ" в Новочеркасске 14 сентября. Третий - 15 сентября в концертном зале "Олимп" в Таганроге. 16 сентября на гала-концерте закрытия фестиваля, который пройдет в Ростовской филармонии, выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы"."В день юбилея Ростовской области мы принимаем настоящий праздник искусства, крупнейшее культурное событие юга России - Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Проект дарит нам редкую возможность насладиться целой чередой ярких выступлений звезд мировой сцены, радует высочайшим художественным уровнем исполнения академической музыки, восхищает воплощением необыкновенных творческих идей", - цитирует правительство слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

https://ria.ru/20220913/nagrazhdenie-1816516858.html

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https://ria.ru/20220826/shakhtery-1812398947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростовская область, россия, общество, юрий башмет, ростов-на-дону, таганрог, новая россия, солисты москвы, новочеркасск