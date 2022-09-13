Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20220913/bashmet-1816534831.html
В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета
В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета - РИА Новости, 13.09.2022
В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета
IХ Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета стартует в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:42
2022-09-13T16:42
ростовская область
ростовская область
россия
общество
юрий башмет
ростов-на-дону
таганрог
новая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789294228_0:109:1410:902_1920x0_80_0_0_c88cd82d1b531145b02f7848a13a1889.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. IХ Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета стартует в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области, сообщает правительство региона."Сегодня, 13 сентября, стартует IХ Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Событие приурочено к 85-летию Ростовской области и традиционно пройдет в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске с 13 по 16 сентября", - говорится в сообщении.Для каждого из городов подготовлена специальная программа, которую представят государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Мероприятие отличает особый статус, поскольку оно проходит на родине музыканта.Во вторник, 13 сентября, состоится концерт и торжественное открытие фестиваля в Ростовской государственной филармонии, на котором выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Башмета. Программа включит произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, в качестве солистов выступят скрипач Павел Милюков и солистка Мариинского театра Ирина Шишкова.Второй концерт фестиваля пройдет в культурно-спортивном комплексе ОО "ПК "НЭВЗ" в Новочеркасске 14 сентября. Третий - 15 сентября в концертном зале "Олимп" в Таганроге. 16 сентября на гала-концерте закрытия фестиваля, который пройдет в Ростовской филармонии, выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы"."В день юбилея Ростовской области мы принимаем настоящий праздник искусства, крупнейшее культурное событие юга России - Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Проект дарит нам редкую возможность насладиться целой чередой ярких выступлений звезд мировой сцены, радует высочайшим художественным уровнем исполнения академической музыки, восхищает воплощением необыкновенных творческих идей", - цитирует правительство слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
https://ria.ru/20220913/nagrazhdenie-1816516858.html
https://ria.ru/20220912/forum-1816181522.html
https://ria.ru/20220826/shakhtery-1812398947.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
таганрог
новочеркасск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789294228_0:92:1410:1150_1920x0_80_0_0_d63242502b609de281da01610593adff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, общество, юрий башмет, ростов-на-дону, таганрог, новая россия, солисты москвы, новочеркасск
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Общество, Юрий Башмет, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новая Россия, Солисты Москвы, Новочеркасск
16:42 13.09.2022
 
В Ростовской области стартует музыкальный фестиваль Юрия Башмета

В Ростовской области стартует IХ Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

© Фото предоставлено пресс-службойНародный артист СССР Юрий Башмет
Народный артист СССР Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой
Народный артист СССР Юрий Башмет. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. IХ Международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета стартует в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 13 сентября, стартует IХ Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Событие приурочено к 85-летию Ростовской области и традиционно пройдет в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске с 13 по 16 сентября", - говорится в сообщении.
Река Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
15:50Ростовская область
В Ростовской области наградили победителей премии "Народное признание"
Для каждого из городов подготовлена специальная программа, которую представят государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Мероприятие отличает особый статус, поскольку оно проходит на родине музыканта.
Во вторник, 13 сентября, состоится концерт и торжественное открытие фестиваля в Ростовской государственной филармонии, на котором выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Башмета. Программа включит произведения Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского, в качестве солистов выступят скрипач Павел Милюков и солистка Мариинского театра Ирина Шишкова.
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 13:44Ростовская область
В Ростове-на-Дону открылся форум "Змиевская балка: история геноцида"
Второй концерт фестиваля пройдет в культурно-спортивном комплексе ОО "ПК "НЭВЗ" в Новочеркасске 14 сентября. Третий - 15 сентября в концертном зале "Олимп" в Таганроге. 16 сентября на гала-концерте закрытия фестиваля, который пройдет в Ростовской филармонии, выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы".
"В день юбилея Ростовской области мы принимаем настоящий праздник искусства, крупнейшее культурное событие юга России - Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Проект дарит нам редкую возможность насладиться целой чередой ярких выступлений звезд мировой сцены, радует высочайшим художественным уровнем исполнения академической музыки, восхищает воплощением необыкновенных творческих идей", - цитирует правительство слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
26 августа, 18:51Ростовская область
В Ростовской области наградили заслуженных шахтеров
 
Ростовская областьРостовская областьРоссияОбществоЮрий БашметРостов-на-ДонуТаганрогНовая РоссияСолисты МосквыНовочеркасск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала