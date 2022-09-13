Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Лавров и Байрамов обсудили по телефону столкновения и напряженность на границе с Арменией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону столкновения и напряженность в регионе Южного Кавказа, сообщили в МИД республики.
"Тринадцатого сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Во время телефонного разговора обсуждались столкновения и напряженность в регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Согласно информации МИД страны, министр Байрамов проинформировал о ситуации, "возникшей в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в регионе", а также о шагах, "предпринятых Азербайджаном с целью предотвращения агрессии".
"Было подчеркнуто, что Армения в течение последнего месяца регулярно обстреливает наши позиции, продолжает работу по минированию наших территорий и вопреки трехсторонним заявлениям не полностью выводит армянские вооруженные формирования с нашей территории. Сергей Лавров подчеркнул необходимость недопущения конфликта в регионе, а также важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.