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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией - РИА Новости, 13.09.2022
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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией - РИА Новости, 13.09.2022
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону столкновения и напряженность в регионе Южного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:48
2022-09-13T19:48
в мире
сергей лавров
джейхун байрамов
армения
азербайджан
россия
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону столкновения и напряженность в регионе Южного Кавказа, сообщили в МИД республики.Согласно информации МИД страны, министр Байрамов проинформировал о ситуации, "возникшей в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в регионе", а также о шагах, "предпринятых Азербайджаном с целью предотвращения агрессии"."Было подчеркнуто, что Армения в течение последнего месяца регулярно обстреливает наши позиции, продолжает работу по минированию наших территорий и вопреки трехсторонним заявлениям не полностью выводит армянские вооруженные формирования с нашей территории. Сергей Лавров подчеркнул необходимость недопущения конфликта в регионе, а также важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220913/belorussiya-1816578378.html
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в мире, сергей лавров, джейхун байрамов, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:48 13.09.2022
 
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией

Лавров и Байрамов обсудили по телефону столкновения и напряженность на границе с Арменией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону столкновения и напряженность в регионе Южного Кавказа, сообщили в МИД республики.
"Тринадцатого сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Во время телефонного разговора обсуждались столкновения и напряженность в регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Согласно информации МИД страны, министр Байрамов проинформировал о ситуации, "возникшей в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в регионе", а также о шагах, "предпринятых Азербайджаном с целью предотвращения агрессии".
"Было подчеркнуто, что Армения в течение последнего месяца регулярно обстреливает наши позиции, продолжает работу по минированию наших территорий и вопреки трехсторонним заявлениям не полностью выводит армянские вооруженные формирования с нашей территории. Сергей Лавров подчеркнул необходимость недопущения конфликта в регионе, а также важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
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В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
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В миреСергей ЛавровДжейхун БайрамовАрменияАзербайджанРоссияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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