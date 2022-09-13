https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816483540.html

Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана

Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана - РИА Новости, 13.09.2022

Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:27

2022-09-13T14:27

2022-09-13T14:54

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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба главы государства."13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно–азербайджанской границе. На совещании были представлены соответствующие доклады, отмечено предотвращение провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, выполнение всех соответствующих задач и поручений", - говорится в сообщении.На заседании также было отмечено, что ответственность за возникшую напряженность полностью лежит на политическом руководстве Армении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, в мире, ильхам алиев, армения