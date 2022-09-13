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Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана - РИА Новости, 13.09.2022
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Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана
Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана - РИА Новости, 13.09.2022
Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:27
2022-09-13T14:54
азербайджан
в мире
ильхам алиев
армения
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба главы государства."13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно–азербайджанской границе. На совещании были представлены соответствующие доклады, отмечено предотвращение провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, выполнение всех соответствующих задач и поручений", - говорится в сообщении.На заседании также было отмечено, что ответственность за возникшую напряженность полностью лежит на политическом руководстве Армении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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азербайджан, в мире, ильхам алиев, армения
Азербайджан, В мире, Ильхам Алиев, Армения
14:27 13.09.2022 (обновлено: 14:54 13.09.2022)
 
Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана

Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана по ситуации на границе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба главы государства.
"13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно–азербайджанской границе. На совещании были представлены соответствующие доклады, отмечено предотвращение провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, выполнение всех соответствующих задач и поручений", - говорится в сообщении.
На заседании также было отмечено, что ответственность за возникшую напряженность полностью лежит на политическом руководстве Армении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
12:43
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
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