14:27 13.09.2022 (обновлено: 14:54 13.09.2022)
Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана
Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана по ситуации на границе
Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба главы государства.
"13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно–азербайджанской границе. На совещании были представлены соответствующие доклады, отмечено предотвращение провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе двух государств, выполнение всех соответствующих задач и поручений", - говорится в сообщении.
На заседании также было отмечено, что ответственность за возникшую напряженность полностью лежит на политическом руководстве Армении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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