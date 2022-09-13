https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816460298.html

Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией

Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией - РИА Новости, 13.09.2022

Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Баку в ситуации с обострением на границе Армении и Азербайджана находится не один, Турция рядом. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:32

2022-09-13T13:32

2022-09-13T13:32

в мире

азербайджан

армения

турция

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Баку в ситуации с обострением на границе Армении и Азербайджана находится не один, Турция рядом."Вчера вечером была совершена провокация, и Азербайджан ответил на нее. На самом деле, он (Ереван) должен хотеть мира, границы должны быть определены, сосредоточиться на этом. При выводе войск они (армянская сторона) установили мины повсюду в Карабахе",- заявил Чавушоглу. По его словам, для полной стабильности и мира в регионе проблемы между Азербайджаном и Арменией должны быть решены."Мы играем важную роль в этом отношении, мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не один", - сказал глава МИД Турции.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816370051.html

азербайджан

армения

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, турция, мевлют чавушоглу