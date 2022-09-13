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Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией - РИА Новости, 13.09.2022
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Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией
Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией - РИА Новости, 13.09.2022
Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Баку в ситуации с обострением на границе Армении и Азербайджана находится не один, Турция рядом. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:32
2022-09-13T13:32
в мире
азербайджан
армения
турция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Баку в ситуации с обострением на границе Армении и Азербайджана находится не один, Турция рядом."Вчера вечером была совершена провокация, и Азербайджан ответил на нее. На самом деле, он (Ереван) должен хотеть мира, границы должны быть определены, сосредоточиться на этом. При выводе войск они (армянская сторона) установили мины повсюду в Карабахе",- заявил Чавушоглу. По его словам, для полной стабильности и мира в регионе проблемы между Азербайджаном и Арменией должны быть решены."Мы играем важную роль в этом отношении, мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не один", - сказал глава МИД Турции.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816370051.html
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в мире, азербайджан, армения, турция, мевлют чавушоглу
В мире, Азербайджан, Армения, Турция, Мевлют Чавушоглу
13:32 13.09.2022
 
Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией

Чавушоглу: Азербайджан не один в конфликте на границе с Арменией, Турция рядом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Баку в ситуации с обострением на границе Армении и Азербайджана находится не один, Турция рядом.
"Вчера вечером была совершена провокация, и Азербайджан ответил на нее. На самом деле, он (Ереван) должен хотеть мира, границы должны быть определены, сосредоточиться на этом. При выводе войск они (армянская сторона) установили мины повсюду в Карабахе",- заявил Чавушоглу. По его словам, для полной стабильности и мира в регионе проблемы между Азербайджаном и Арменией должны быть решены.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
06:38
СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном
"Мы играем важную роль в этом отношении, мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не один", - сказал глава МИД Турции.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
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В миреАзербайджанАрменияТурцияМевлют Чавушоглу
 
 
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