Чавушоглу поддержал Азербайджан в конфликте на границе с Арменией
Чавушоглу: Азербайджан не один в конфликте на границе с Арменией, Турция рядом
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Баку в ситуации с обострением на границе Армении и Азербайджана находится не один, Турция рядом.
"Вчера вечером была совершена провокация, и Азербайджан ответил на нее. На самом деле, он (Ереван) должен хотеть мира, границы должны быть определены, сосредоточиться на этом. При выводе войск они (армянская сторона) установили мины повсюду в Карабахе",- заявил Чавушоглу. По его словам, для полной стабильности и мира в регионе проблемы между Азербайджаном и Арменией должны быть решены.
"Мы играем важную роль в этом отношении, мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не один", - сказал глава МИД Турции.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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