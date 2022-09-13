https://ria.ru/20220913/avtomobil-1816378915.html

"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей - РИА Новости, 13.09.2022

"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

"Ростех" разработал первое в РФ мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:12

2022-09-13T09:12

2022-09-13T09:12

авто

россия

волгоградская область

ростех

российская электроника

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Ростех" разработал первое в РФ мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей, говорится в пресс-релизе компании."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал первое в России мобильное решение для выявления в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета. Аппаратно-программный комплекс "Розыск-Nano" устанавливается в патрульной машине, распознает государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств и в режиме реального времени проверяет их по базам данных. Также комплекс взаимодействует с системой розыска автомобилей ГИБДД России "Паутина", - уточняется в релизе.Отмечается, что в состав "Розыск-Nano" входит модуль видеонаблюдения для установки в патрульном автомобиле, планшет и программное обеспечение. Видеомодуль распознает ГРЗ на расстоянии 100-150 метров и может применяться в движении. Обработку видеоданных и распознавание номерных знаков выполняет процессор устройства. Аппаратно-программный комплекс отличается простотой монтажа, его установка не требует изменения конструкции патрульного автомобиля.Мобильное решение "Розыск-Nano" было разработано заводом "Метеор" (входит в "Росэлектронику") совместно с АО "Цифровой регион". "Ростех" сообщает, что выпуск аппаратуры планируется развернуть на производственных мощностях завода. Пилотная эксплуатация нового оборудования будет проводиться уже в этом году на территории Волгоградской области.

https://ria.ru/20211114/ugon-1758974990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, волгоградская область, ростех, российская электроника, гибдд мвд рф