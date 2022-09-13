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"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей - РИА Новости, 13.09.2022
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"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей
"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей - РИА Новости, 13.09.2022
"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей
"Ростех" разработал первое в РФ мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:12
2022-09-13T09:12
авто
россия
волгоградская область
ростех
российская электроника
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Ростех" разработал первое в РФ мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей, говорится в пресс-релизе компании."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал первое в России мобильное решение для выявления в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета. Аппаратно-программный комплекс "Розыск-Nano" устанавливается в патрульной машине, распознает государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств и в режиме реального времени проверяет их по базам данных. Также комплекс взаимодействует с системой розыска автомобилей ГИБДД России "Паутина", - уточняется в релизе.Отмечается, что в состав "Розыск-Nano" входит модуль видеонаблюдения для установки в патрульном автомобиле, планшет и программное обеспечение. Видеомодуль распознает ГРЗ на расстоянии 100-150 метров и может применяться в движении. Обработку видеоданных и распознавание номерных знаков выполняет процессор устройства. Аппаратно-программный комплекс отличается простотой монтажа, его установка не требует изменения конструкции патрульного автомобиля.Мобильное решение "Розыск-Nano" было разработано заводом "Метеор" (входит в "Росэлектронику") совместно с АО "Цифровой регион". "Ростех" сообщает, что выпуск аппаратуры планируется развернуть на производственных мощностях завода. Пилотная эксплуатация нового оборудования будет проводиться уже в этом году на территории Волгоградской области.
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авто, россия, волгоградская область, ростех, российская электроника, гибдд мвд рф
Авто, Россия, Волгоградская область, Ростех, Российская электроника, ГИБДД МВД РФ
09:12 13.09.2022
 
"Ростех" разработал мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

"Ростех" разработал первый в России мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Ростех" разработал первое в РФ мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей, говорится в пресс-релизе компании.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал первое в России мобильное решение для выявления в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета. Аппаратно-программный комплекс "Розыск-Nano" устанавливается в патрульной машине, распознает государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств и в режиме реального времени проверяет их по базам данных. Также комплекс взаимодействует с системой розыска автомобилей ГИБДД России "Паутина", - уточняется в релизе.
Отмечается, что в состав "Розыск-Nano" входит модуль видеонаблюдения для установки в патрульном автомобиле, планшет и программное обеспечение. Видеомодуль распознает ГРЗ на расстоянии 100-150 метров и может применяться в движении. Обработку видеоданных и распознавание номерных знаков выполняет процессор устройства. Аппаратно-программный комплекс отличается простотой монтажа, его установка не требует изменения конструкции патрульного автомобиля.
Мобильное решение "Розыск-Nano" было разработано заводом "Метеор" (входит в "Росэлектронику") совместно с АО "Цифровой регион". "Ростех" сообщает, что выпуск аппаратуры планируется развернуть на производственных мощностях завода. Пилотная эксплуатация нового оборудования будет проводиться уже в этом году на территории Волгоградской области.
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АвтоРоссияВолгоградская областьРостехРоссийская электроникаГИБДД МВД РФ
 
 
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