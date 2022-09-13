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Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной - РИА Новости, 13.09.2022
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Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной
Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной
Обстановка на ряде участков армяно-азербайджанской границы остается крайне напряженной, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:51
2022-09-13T14:00
армения
в мире
григорий карасин
никол пашинян
азербайджан
владимир путин
россия
одкб
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Обстановка на ряде участков армяно-азербайджанской границы остается крайне напряженной, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян."По состоянию на 14.00 (13.00 мск) обстановка на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов противник продолжает попытки продвижения позиций, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк", - сказал он.Пресс-секретарь отметил, что, по предварительным данным, потери армянской стороны составили 49 человек убитыми, окончательное число обнародуют после уточнения. Он добавил, что минобороны Армении внимательно следит за видеоматериалами в азербайджанских Telegram-каналах, связанными с армянскими военнослужащими, и также выступит по этому поводу с разъяснениями.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220913/obostrenie-1816443283.html
https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html
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армения, в мире, григорий карасин, никол пашинян, азербайджан, владимир путин, россия, одкб
Армения, В мире, Григорий Карасин, Никол Пашинян, Азербайджан, Владимир Путин, Россия, ОДКБ
13:51 13.09.2022 (обновлено: 14:00 13.09.2022)
 
Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной

Минобороны Армении: ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Обстановка на ряде участков армяно-азербайджанской границы остается крайне напряженной, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.
"По состоянию на 14.00 (13.00 мск) обстановка на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов противник продолжает попытки продвижения позиций, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк", - сказал он.
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Пресс-секретарь отметил, что, по предварительным данным, потери армянской стороны составили 49 человек убитыми, окончательное число обнародуют после уточнения. Он добавил, что минобороны Армении внимательно следит за видеоматериалами в азербайджанских Telegram-каналах, связанными с армянскими военнослужащими, и также выступит по этому поводу с разъяснениями.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
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В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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АрменияВ миреГригорий КарасинНикол ПашинянАзербайджанВладимир ПутинРоссияОДКБ
 
 
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