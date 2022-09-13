https://ria.ru/20220913/armeniya-1816468293.html

Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной

Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной

Обстановка на ряде участков армяно-азербайджанской границы остается крайне напряженной, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:51

2022-09-13T13:51

2022-09-13T14:00

армения

в мире

григорий карасин

никол пашинян

азербайджан

владимир путин

россия

одкб

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Обстановка на ряде участков армяно-азербайджанской границы остается крайне напряженной, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян."По состоянию на 14.00 (13.00 мск) обстановка на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной. Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов противник продолжает попытки продвижения позиций, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк", - сказал он.Пресс-секретарь отметил, что, по предварительным данным, потери армянской стороны составили 49 человек убитыми, окончательное число обнародуют после уточнения. Он добавил, что минобороны Армении внимательно следит за видеоматериалами в азербайджанских Telegram-каналах, связанными с армянскими военнослужащими, и также выступит по этому поводу с разъяснениями.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/obostrenie-1816443283.html

https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html

https://ria.ru/20220913/granitsa-1816394365.html

армения

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россия

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армения, в мире, григорий карасин, никол пашинян, азербайджан, владимир путин, россия, одкб