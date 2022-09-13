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Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на границе - РИА Новости, 13.09.2022
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Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на границе
Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на границе - РИА Новости, 13.09.2022
Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на границе
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил во вторник с заместителем генсека ОДКБ Валерием Семериковым ситуацию на границе с Азербайджаном и пути реализации... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:28
2022-09-13T11:39
в мире
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил во вторник с заместителем генсека ОДКБ Валерием Семериковым ситуацию на границе с Азербайджаном и пути реализации механизмов организации, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство."Тринадцатого сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с заместителем генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым. Министр Мирзоян проинформировал собеседника о сложившейся в полночь 13 сентября ситуации на армяно-азербайджанской границе в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии. Были обсуждены пути реализации существующих механизмов ОДКБ", - говорится в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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в мире, армения, азербайджан, одкб
В мире, Армения, Азербайджан, ОДКБ
11:28 13.09.2022 (обновлено: 11:39 13.09.2022)
 
Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на границе

Глава МИД Армении Мирзоян рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на границе с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил во вторник с заместителем генсека ОДКБ Валерием Семериковым ситуацию на границе с Азербайджаном и пути реализации механизмов организации, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.
"Тринадцатого сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с заместителем генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым. Министр Мирзоян проинформировал собеседника о сложившейся в полночь 13 сентября ситуации на армяно-азербайджанской границе в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии. Были обсуждены пути реализации существующих механизмов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
10:56
Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде
 
В миреАрменияАзербайджанОДКБ
 
 
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