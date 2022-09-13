https://ria.ru/20220913/armeniya-1816407863.html

Россия призвала Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации ситуации

Россия призвала Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации ситуации - РИА Новости, 13.09.2022

Россия призвала Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации ситуации

МИД РФ призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и соблюдать режим прекращения огня в соответствии с заявлениями лидеров... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:15

2022-09-13T11:15

2022-09-13T11:22

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. МИД РФ призвал Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и соблюдать режим прекращения огня в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных."Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении МИД РФ.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что выражают крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.В МИД РФ подтвердили получение обращения от Армении по урегулированию в связи с эскалацией на границе."Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября с.г. будет выполняться в полном объеме", - говорится в заявлении."По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, – в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России",- подчеркнули в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20220913/peremirie-1816400271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, армения, азербайджан