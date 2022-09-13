10:43 13.09.2022 (обновлено: 10:44 13.09.2022)
Интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась
Пашинян: интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась, заявил, выступая в парламенте Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян.
"По состоянию на данный момент, интенсивность боевых действий снизилась. Но по одному-двум направлениям атаки продолжаются", - сказал Пашинян.
Он опроверг заявление Азербайджана об агрессивных действиях армянской стороны. "Наступательные действия азербайджанской стороны были предприняты по четырем направлениям, в дальнейшем добавилось еще два-три направления", - сказал Пашинян
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
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