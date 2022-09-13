https://ria.ru/20220913/armeniya-1816396788.html

Интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась

Интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась - РИА Новости, 13.09.2022

Интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась

Интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась, заявил, выступая в парламенте Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:43

2022-09-13T10:43

2022-09-13T10:44

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

ереван

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Интенсивность боевых действий на армяно-азербайджанской границе снизилась, заявил, выступая в парламенте Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян."По состоянию на данный момент, интенсивность боевых действий снизилась. Но по одному-двум направлениям атаки продолжаются", - сказал Пашинян.Он опроверг заявление Азербайджана об агрессивных действиях армянской стороны. "Наступательные действия азербайджанской стороны были предприняты по четырем направлениям, в дальнейшем добавилось еще два-три направления", - сказал ПашинянВ ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20220913/granitsa-1816394365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван