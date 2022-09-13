https://ria.ru/20220913/armeniya-1816383983.html

Россия и Армения обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Россия и Армения обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Россия и Армения обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян по телефону обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе, заявило военное ведомство... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:42

2022-09-13T09:42

2022-09-13T10:08

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ЕРЕВАН, 13 сен — РИА Новости. Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян по телефону обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе, заявило военное ведомство закавказской республики.Ереван во вторник утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе.Глава кабмина Армении Никол Пашинян обсудил боевые действия с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.В ночь на вторник на границе двух стран вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в провокациях.В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территории страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.Как уточнило минобороны страны, во вторник утром на некоторых участках границы продолжаются позиционные бои. В Ереване отметили, что азербайджанские силы наносят удары по военным и гражданским объектам из различных видов оружия и "не прекращают попыток продвижения".В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались боестолкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Ереван в намерении сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Армения замедляла процесс нормализации отношений и "демонстрировала деструктивную позицию" на международных переговорах.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20220913/ssha-1816366895.html

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807150742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, россия, азербайджан