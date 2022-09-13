09:42 13.09.2022 (обновлено: 10:08 13.09.2022)
Россия и Армения обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Главы Минобороны России и Армения обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен — РИА Новости. Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян по телефону обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе, заявило военное ведомство закавказской республики.
"Глава оборонного ведомства Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.
Ереван во вторник утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе.
Глава кабмина Армении Никол Пашинян обсудил боевые действия с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В ночь на вторник на границе двух стран вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в провокациях.
В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территории страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
Как уточнило минобороны страны, во вторник утром на некоторых участках границы продолжаются позиционные бои. В Ереване отметили, что азербайджанские силы наносят удары по военным и гражданским объектам из различных видов оружия и "не прекращают попыток продвижения".
В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались боестолкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Ереван в намерении сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Армения замедляла процесс нормализации отношений и "демонстрировала деструктивную позицию" на международных переговорах.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
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