https://ria.ru/20220913/armeniya-1816364782.html

Армения попросит у России помощь из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения попросит у России помощь из-за ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Армения попросит у России помощь из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратится к России, ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства республики по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T03:35

2022-09-13T03:35

2022-09-13T04:43

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ЕРЕВАН, 13 авг - РИА Новости. Армения обратится к России, ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

https://ria.ru/20220913/pashinyan-1816360872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

армения, россия, в мире